CDU und SPD Büros in Köln angegriffen - gegen Aufrüstung und Verarmung!

in der nacht vom 2. auf den 3. april haben wir die büros von spd und cdu in der innenstadt von köln mit farbe und steinen angegriffen. nicht ohne grund:

Widerstand gegen Aufrüstung!

Widerstand gegen soziale Kürzungen!

cdu und spd werden die neue bundesregierung bilden. sie sind jetzt schon dabei, die aufrüstung stark auszuweiten. die schuldenbremse greift nicht mehr fürs militär. das geld dafür wird sich wie immer bei den einfachen leuten geholt. wir werden sehen, wie neue rüstungsindustrie und hightech für die bundeswehr kommen werden, während die schulen verrotten, pflegekräfte am limit sind, familien am monatsende mit ihrem geld nicht hinkommen, die mieten steigen und immer mehr menschen unter brücken schlafen. cdu und spd und andere sagen, es gibt keine alternative und reden immer nur von der bedrohung durch russland. in wirklichkeit drehen sie selbst mit an der eskalationsspirale, weil sie den deutschen anteil an einfluss in europa und der welt sichern wollen. es geht ihnen nicht um die sicherheit der einfachen leute. es geht um die schwächung der internationalen konkurrenz, um rohstoffe, handelsrouten, militärstützpunkte, aber sicher nicht um demokratie oder menschenrechte. dafür wird das risiko in kauf genommen, dass neue kriege ausbrechen und die jugend massenweise an der front draufgeht. in dem fall wird mehr zu bruch gehen als nur ein bisschen glas. es werden mehr obdachlose, mehr hungrige, mehr erfrorene und mehr vereinsamte in kauf genommen, solange nur genug geld für den krieg bereitsteht.

den neuen regierenden von cdu und spd sagen wir: diese kriegsvorbereitungen macht ihr nicht störungsfrei. wir widersetzen uns. wir rufen auf zu weiterem widerstand – gegen die aufrüstung auf unsere kosten!