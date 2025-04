„Rückflug im Sarg?“ Adbusting-Aktion gegen Bundeswehr

Vorherige Sachbeschädigung

Das scheinen viele so zu sehen: Denn das Poster war bereits beschädigt, als die Adbuster*innen ihre Verbesserung vornahmen. Unbekannte hatten am Wochenende das auch im Zweiten Weltkrieg von den deutschen Mörderbanden verwendete Logo der Bundeswehr vom Poster gerissen. „Das kann man im S-Bahn-Ring oft beobachten“ sagt Kai N. Krieger. „Wir kommen da oft mit unseren Überklebern zu spät.

Rentner*in ist wohlgesonnen

Während der Aktion betritt eine Rentner*in den Eingang zur S-Bahn, in der das Poster hängt. Ihr Blick fällt auf Kai N. Krieger, der gerade eine Farbdose schüttelt. Er möchte das von anderen Leuten beschädigte Poster abdunkeln, damit es besser aussieht. Sie schaut missbilligend. Kai lächelt und spricht sie an: „Wir mögen das Bundeswehr-Poster nicht. Das „Dein Rückflug im Sarg?“ ist von uns.“ Erst jetzt bemerkt sie den optisch gut passend eingefügten Slogan. „Oh, das ist gut. Vielen Dank!“ Sie lächelt und stapft Richtung Treppen davon.

Basteln gegen Bundeswehr und Veteranentag?

Selber Adbustings gegen Werbung der Bundeswehr machen? Die verwendeten Überkleber sind zum Runterladen und Ausdrucken hier unten bei angehangen. Du möchtest das mal praktisch erleben? Kein Problem: In der Werkstatt für Antifaschistische Aktionen (w2a) ist nächstes Wochenende (Sa. 5.4 bis So. 6.4.) Mobi-Poster basteln für die Proteste gegen den Veteranen-Tag:

https://antifawerkstatt.noblogs.org/post/2025/03/20/fr-4-4-bis-so-6-4-mobi-poster-basteln-fuer-den-naziprepper-tag/

Was ist der Veteranentag?

Der Veteranentag findet am 15. Juni bundesweit statt. Die Bundeswehr wird sich an dem Tag landauf landab selber feiern. „Zusammen mit dem Antimilitaristischen Netzwerk in der DFG-VK rufen wir da zu Protesten gegen den Nazipreppertag auf!“ sagt Kai N. Krieger. „Unser Aktionsvorschlag: Mit Adbustings in den Innenstädten den Bundis die Deutungshoheit klauen!“

Skillshare zu Kreativprotest: 1. bis 4.5.

Um solche Aktionen zu Üben veranstaltet die Werkstatt für Antifaschistische Aktionen (w2a) und das Antimilitaristische Aktionsnetzwerk der DFG-VK vom Donnerstag, den 1.5. bis zum Sonntag, den 4.5. ein Skillshare für Kreativ-Protest gegen die Bundeswehr in Berlin. „Ob Adbusting, Kommunikationsguerilla, Naziprepper in der Bundeswehr, Soziale Verteidigung oder Antisemitismus in der Friedensbewegung: Für das Protest-Skillshare haben wir ein breites Programm auf die Beine gestellt!“ freut sich Kai N. Krieger:



Was ist die Werkstatt für Antifaschistische Aktionen (w2a):

„Um dem rechten Beat der Gesellschaft etwas entgegen zu setzen, haben wir die Werkstatt für antifaschistische Aktionen gegründet“ erklärt Kai N. Krieger. „Denn Antifaschismus ist Handarbeit - bei uns mit Schere, Kleber und Papier.“ Die in der Werkstatt Aktiven machen kreative Aktionen, um antimilitaristische Positionen in die Öffentlichkeit zu bringen. "Um unsere Position innerhalb der Friedensbewegung klar zu machen: Wir glauben, dass die Ursache des Krieges in der Ukraine im Kreml sitzt und unsere Gefühle zu Israel sind nicht von Hass und Antisemitismus geprägt“ sagt Kai N. Krieger: „Gegen Verharmlosung von Angriffskriegen, gegen jede Form von Antisemitismus ohne dabei rassistische Narrative zu bedienen!“

Mehr Infos zur Werkstatt für Antifaschistische Aktionen (w2a):

https://antifawerkstatt.noblogs.org/