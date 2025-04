29.03.2025 – III. Weg Aufmarsch in Berlin Hellersdorf

Erstveröffentlicht auf https://ausdemweg.net

Neben dem Bundesvorsitzenden Matthias Fischer (10) und dem Berliner Stützpunktleiter Oliver Oeltze(1), war der Großteil der Führungskader der Partei vertreten. Trotz des Jubiläums des lokalen Stützpunkts, war kaum mehr als jeder fünfte Teilnehmende aus Berlin oder Brandenburg. Aus Berlin waren außerhalb der NRJ nur Lilith Evler(2), Ivonne Storch(3), Andreas Thomä (4), Andi Körner(5), Christian Schmidt(6), Larsen Aslan(7), Thorben Ringmayer (8) und ein Unbekannter Neonazi(9) anwesend. Mit Kai Schuster (189), Markus Bischoff (190) und Enrico Schottstädt (191) konnte die Partei in Berlin nur extrem wenige lokale Neonazis außerhalb der Parteistrukturen mobilisieren.

Aus dem Landesverband Brandenburg waren die meisten Teilnehmenden aus den Landkreis Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und der Uckermark zu der Demonstration gereist. Hier hat die Partei in den Regionen um die Städte Wittstock, Wittenberge und Angermünde ihre größten Aktionen in den letzten Jahren vorzuweisen. Aus der Heimat des Bundesvorsitzenden in der Uckermark kamen Daniel Mörke(11) und Ives Denk(12). Aus den Lankreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin kamen Lutz Meyer(13), Patrick Dühmke(14), Sandro Grosser(15), Nick Wegner(16) und Enrico Stiebitz(17) zur Demonstration. Immer präsenter werden auch die Strukturen die sich inzwischen in der Lausitz verfestigen konnten. Im Nachgang der Demonstration aufgenommene und in sozialen Medien veröffentlichte Bilder der Neonazis zeugen davon, dass die Partei am selben Abend den Stützpunkt Spreewald/Lausitz gegründet hat. Zu diesem neuen Stützpunkt können unter anderem Gabor Denes(18) und ein weiterer unbekannter Neonazi(19) gezählt werden. Des Weiteren schlossen sich die Brandenburger Kader Isabel Paetz(20), Pierre Jahrmatter(21), Maik Schmidt(22), Alexander Kevin Pieper(23), Nancy Sasse(24) und zwei Unbekannte (25, 26) an.

Prägend für den III.Weg ist vor allem seine Jugendarbeit. Fast alle öffentlichkeitswirksamen Aktionen im Raum Berlin werden durch Personen von der Nationalen Revolutionären Jugend ausgeführt. So wird seit Jahren regelmäßig an Schulen in Berlin und Brandenburg mit Flyern für die Gruppe geworben. Über diese Aktionen und die Social Media Arbeit wird versucht junge Menschen für die eigene Sache zu gewinnen. Führender Kopf der Gruppe ist der Jugendleiter Erik Storch(27). Auch seine Partnerin Wicky Wietasch(28) ist sehr aktiv in der lokalen NRJ. Neben diesen waren mit Enrico Rehling(29), Lennart Henze(30), Leander Schultze(31), Luca Böttcher(32) auch mehrere bislang unbekannte Neonazis (33-39) aus dem aktiven Teil der Parteijugend auf der Demonstration vertreten.

Neben Nazis aus Berlin und Brandenburg war der Landesverband Mecklenburg Vorpommern mit einer Vielzahl an Mitgliedern vertreten, darunter David Mallow(40), Guido Howald(41), Max Krüger(42), Alexander Wuendsch(43), Roy Porsch(44), Thorsten Rakow(45), Kevin Jeske(46), Robert Neidhardt(47) sowie acht weitere Neonazis (48-55). Die Verbindungen zwischen dem Berliner Stützpunkt und den Kadern aus Mecklenburg Vorpommern sind besonders eng. Regelmäßig besuchen sich Stützpunkte gegenseitig, im Vordergrund hierbei stehen Kampfsporttrainigs, wie beispielsweise vor kurzer Zeit das Video zum Song „Slava Ukraini“ des Rappers Kombaat alias Manuel Eder zeigt. Eder sitzt zurzeit in Österreich eine neunjährige Haftstrafe wegen Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinn ab. Im veröffentlichten Videos sind Berliner und Mecklenburg-Vorpommersche III.Weg Mitglieder zu sehen, die gemeinsam Sport treiben und Transparente in die Kamera halten. Ein Großteil der in dem Video zu sehenden Personen ist auch in Berlin Hellersdorf vertreten gewesen.

Desweiteren nahmen Neonazis aus dem gesamten Bundesgebiet teil, darunter Sachsen (Manuel Ganser(56), David Dschietzig(57), Lennard Kordes(58), Rico Döhler(59), Mario Matthes(60), Thomas Heyer(61), Erik Jungfer(62), Kevin Glöckner(63), Dominik Greschow(64)), Sachsen-Anhalt (Björn Rimmert(77), Steven Gabelmann(78), Hans Zimmer(79)), Niedersachsen, Baden-Würtemberg (Nick Mauser(76)), Hessen, Saarland, Bayern (Karl-Heinz Statzberger(80)), Thüringen(Rene Schaller(71), Marvin Steingans(72), Isabell Hess(73), Philipp Rang(74)), und Nordrhein-Westfalen (Julian Bender(70)). Der Großteil der Demonstrationsteilnehmenden traf sich unter Polizeiaufsicht auf einem Parkplatz am S-Bahnhof Hönow und fuhr von dort geschlossen zum Aufmarschort.

Schon zum ersten Mai im vergangenen Jahres hatte der III. Weg in Sonneberg ohne öffentliche Mobilisierung eine Demonstration abgehalten. Durch die selbe Taktik konnte die Partei auch am Wochenende in Hellersdorf relativ störungsarm eine Demonstration durchführen. Viel schien man sich selbst jedoch trotzdem nicht zuzutrauen. So meldeten die Neonazis eine kurze und relativ unattraktive Route über die großen Straßen um den U-Bahnhof Hellersdorf an. Somit war es relativ einfach für die Polizei Blockaden der Route zu unterbinden. Eine offenbar monatelang geplante Demonstration nicht öffentlich zu bewerben und damit auch nur den eigenen Parteikreis zu erreichen kann zwar als ein gewisses Zeichen organisatorischer Stärke verstanden werden, führt aber auch dazu dass sich außerhalb der eigenen Parteikader nahezu keine Personen dem Aufmarsch anschlossen. Dies scheint jedoch vom III. Weg gar nicht gewünscht zu sein. Die Partei gefällt sich offenbar darin allein im eigenen Saft zu stehen und organisiert lieber eine extrem aufwendige Anreise aus ganz Deutschland als mit den nicht in der Partei organisierten Strukturen der lokalen Neonaziszene zusammen zu arbeiten. So konnte die Partei zwar ein organisatorisches Ausrufezeichen setzen, die lokale Stärke bleibt aber personell überschaubar.