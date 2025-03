Outing on III.Weg Mitglied Lennart Henze

Als am Samstag 250 Nazis vom III.Weg aus ganz Deutschland durch Berlin-Hellersdorf marschierten, waren auch viele Nachwuchskader der Nationalen Revolutionären Jugend (NRJ) auf der Demonstration. Dort stimmte der Jungnazi Lennart Henze über ein Megafon immer wieder Parolen wie "Berlin Erwache" an. In den letzten Monaten war er immer wieder an Angriffen auf Antifaschist*innen beteiligt, darunter dem am Ostkreuz. Dies nehmen wir zum Anlass Henze bei seinem Arbeitgeber Bio Company zu outen. Henze arbeitet im Bio Company in der Boxhagener Straße 73 in Berlin-Friedrichshain, nicht weit entfernt vom Tatort am Ostkreuz. Wir haben diese Nacht seine Ausbildungsstelle besucht und Plakate aufgehangen, um die Nachbarschaft zu informieren und zu warnen. Wir fordern die Bio Company dazu auf Lennart Henze umgehend zu kündigen. Sollte dies nicht passieren, seid ihr herzlich eingeladen Lennart bei seiner Schicht zu besuchen.