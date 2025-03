brief von andreas

durch seine öffentlichkeitsarbeit und den kontakt zu daniela wird er in der anstalt von ganz gewissen stellen richtig schikaniert!

es gibt einen typen,der für verfassungsfeindliche bezw.extremistische angelegenheiten zuständig ist in der jva tegel und zwar gurkan aslan.

andreas ist es wichtig,daß dieser name veröffentlicht wird und wir sollten dabei uns auf andreas berufen!

"dieses arschloch soll ruhig wissen,daß jetzt draußen jeder mensch seinen namen kennt und sich mit dem falschen anlegt."

(zitat,rechtschreibverbessert)

am freitag ,den 21. märz hat gurkan aslan um 5:50 uhr(noch bevor aufschluß war) mit jemand von der sicherheitstruppe blitzartig andreas zelle gestürmt,ihn zweimal am körper abgetatscht und andreas sollte auf dem gang warten.in 30 minuten haben die seine zelle regelrecht auf den kopf gestellt!

andreas interessiert der typ von der sicherheitstruppe nicht,denn diesen hatte aslan nur zur verstärkung dabei.

wenn eine haftraumkontrolle ist und aslan dabei ist ,weiß mensch sofort,daß es hier nicht um ein handy oder drogen geht,sondern um extremistische dinge.

aslan schikaniert andreas von anfang an,seit andreas in tegel ist und er ist verantwortlich für alles an zensuren um ihn

einbehaltungen etc.

andreas ist der überzeugung,daß aslan seine ganzen persönlichen sachen durchleuchtet,gelesen und auch fotos gemacht hat,was schonmal vorgekommen ist.

als die kontrolle zuende war,sagte der von der sicherheitstruppe,daß er kurz andreas kühlschrankfach (!)nachchsehen möchte,war aber freundlich zu andreas.

andreas betrat seine zelle und aslan stand an der tür und hielt ein schwarzes t-shirt von andreas in der hand und sagte,daß dieses einbehalten würde und zu seiner habe in die hauskammer komme.

andreas wollte wissen,warum und er zeigte ihm daß auf dem t-shirt,was er schon jahre im besitz hat,steht:

"unsre herzen sind wie zeitbomben"und ein motiv,was andreas zu keiner gruppierung zuordnen kann,aslan wahrscheinlich aber schon.

andreas machte die zellentüre zu und schlug vor lauter wut gegen seine schranktür,,die gleich kaputt ging und seine hand etwas dicker wurde.

Zitat:"am liebsten hätte ich diesen typen eine in die fresse gehauen und gerne dafür ein jahr mehr knast in kauf genommen,aber dann wären sie alle über mich hergefallen und wer weiß was mit mir angestellt."

die kontrolle ist allein auf aslans"mist"gewachsen ,schreibt andreas,weil sonst nur die sicherheitstruppe gekommen wäre!

er hat alles an unterlagen von andreas durchgesehen und iun den 30 minuten gelesen,während der andere die zelle durchstöberte.

zitat:"jeder über die grenzen hinaus soll seinen namen erfahren,jeder!"

aslan sei rechts,was nachweisbar sei und die rechten könnten in der jva tegel ganz frei ihre ausländerfeindlichen sprüche loslassen,aber andreas werde als linker vom ersten tag an schikaniert!

(meine anmerkung: wo doch der name gurkan aslan vermuten läßt,daß er ein ausländer ist?)

andreas will sich über gurkan aslan schlau machen!

dieser war mal mit der sozialarbeiterin der jva tegel zusammen,mit der andreas von anfang an probleme hatte.andreas ist megawütend und schreibt,daß gurkan aslan den bogen absolut komplett überspannt habe!

er freut sich,daß er mit daniela videotelefonieren kann,aber ich denke,daß da das kalkül hintersteckt,étwas über die RAF zu erfahren und ob und wie es verbindungen von andreas zur RAF gab und gibt!!

andreas schreibt,daß das skype telefonieren mit daniela wohl auch ein grund für aslans verhalten sei und daß das wohl der anstaltsleitung nicht passe.

das waren jetzt die sachen aus dem brief,die andreas gerne weiterverbreitet hätte!

freiheit für andreas und daniela und alle anderen linkspolitischen gefangenen!

rote grüße von ruth