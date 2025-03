Fotos: Naziaufmarsch durch Friedrichshain blockiert

Fotos: https://umbruch-bildarchiv.org/naziaufmarsch-durch-friedrichshain-blocki...

Auf der Gegenkundgebung am About Blank griff die Polizei Antifaschist*innen an, um an den „Adenauer SRP+“ heran zu kommen.Ohne Vorwarnung und unprovoziert drängte die Polizei mit Schlägen und Pfefferspray die Menschen zurück.