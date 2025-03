Stuttgart 22.03. - Den rechten Aufmarsch verhindern!

Kopie zu Indymedia, Original Beitrag mit mehr Grafiken hier: https://akkuulm.blackblogs.org/2025/03/20/stuttgart-22-03-den-rechten-au...

Was?

Auf verschiedenen Kanälen wird aktuell für eine Kundgebung am Stadtgarten in Stuttgart am Samstag, den 22. März, auf 14 Uhr mobilisiert. Es soll einen anschließendem Demonstrationszug geben.

Mobilisiert wird nicht nur für die Demonstration in Stuttgart, sondern bundesweit zu Versammlungen in mehreren Städten. Bisher angekündigt sind Demonstrationen in München, Nürnberg, Berlin, Königs- Wusterhausen, Frankfurt, Schwerin, Hannover, Düsseldorf, Mainz, Dresden, Magdeburg, Neumünster, Gera. Ziel sind 16 Demos in allen 16 Bundesländern. Bisher sind es nur 15 Demos und zwei in Bayern - Hamburg und Bremen fehlen, komisch.

Es ist ein Gemisch aus verschiedenen Spektren der extremen Rechten. Von AfDlern bis zu Querdenken-Resten und der Partei dieBasis. Und eben auch offene neonazistische Gruppen.

Die Forderungen der rechten Sammeldemo sind sehr allgemein gehalten und nicht alle eindeutig extrem rechts einzuordnen (z.B. "Schutz der Bevölkerung"). Die gesamte Aufmachung, Inszenierung und die Gruppen, die sich dem Aufruf anschließen, laden das Ganze jedoch eindeutig extrem rechts auf - Grenzen zu, Deutschland den Deutschen, wir sind das Volk (und alle anderen nicht) ist zwischen den Zeilen oder recht offen auf den entsprechenden Telegram Kanälen zu lesen.

Mehrere Antifa- Gruppen haben eine kurze Einordnung der angekündigten Demonstration in Mainz vorgenommen:

Stuttgart: Wann & Wo?

Geplant für Stuttgart ist eine Startkundgebung und ein Aufzug durch Stuttgart. Es kursieren verschiedene Informationen zu Start- und Treffpunkte der extrem rechten Gruppen. Entgegen mancher Behauptungen ist für Stuttgart kein Autokorso geplant. Die Organisation/Anmeldung geht laut einem Artikel des Zeitungsverlags Waiblingen von drei Personen aus folgenden Querdenken-Gruppen "Baden-Württemberg steht auf" und "Politik und Medien Hand in Hand - das schadet unserem Land".

Da verschiedene Orte kursieren, hier ein Überblick:

RECHTE ANKÜNDIGUNGEN

Aktuelle rechter Treffpunkt

Der dritte und aktuellste Treffpunkt ist: 14:00 im Stuttgarter Stadtgarten (nähe Schellingstraße)

Veraltete rechte Treffpunkte

Der Anfang März angekündigte Startpunkt war: 14:00 auf dem Schlossplatz Stuttgart

Der zweite angekündigte Startpunkt war: 14:00 im Oberer Schlossgarten Stuttgart

Jeder dieser Aufrufe wurde von eindeutig neonazistsichen Gruppen beworben, mehr dazu weiter unten.

ANTIFASCHISTISCHER GEGENPROTEST

Vom Bündnis Stuttgart gegen Rechts wird aktuell ein Treffpunkt beworben:

13:00 Börsenplatz

Zwei andere Sammelpunkte sind nicht mehr aktuell (Schlossplatz vor das Café Künstlerbund und Hauptbahnhof bei der S21-Mahnwache).

Von der Anarchistischen Initative Stuttgart (Instagram Link) wurde eine Gegenkundgebungen am Schlossplatz und oberen Schlossgarten angekündigt. Beworben wird bisher:

12:30 Schlossplatz

Stuttgart: Was für Neonazis rufen auf?

Auch mehrere neonazistischen Kleingruppen aus vor allem jungen Nachwuchsnazis rufen auf sich an der Demonstration zu beteiligen. In Stuttgart sind das u.a. folgende Gruppen: Zollernjugend Aktiv, Deutsche Jugend BW, DST South (Deutscher Störtrupp Süd) und Unitas Germanica BW.

Zu der Einschätzung, dass das Neonazi Gruppen sind, reicht ein Blick auf Ihre Kanäle oder in Berichten.

Mehrere dieser Gruppen waren 2024 bei einer der wenigen Neonazi- Demos in Baden-Württemberg beteiligt: den Neonazi-Protesten am 06.09.2024 gegen den CSD in Albstadt.

Am Samstag könnten sich in der Stuttgarter Innenstadt also unter dem Mantel einer rechten Querdenkendemo eine größere Anzahl an Neonazis versammeln.

Mehr zu dem wiederauftretenden Phänomen dieser Jungnazi- Gruppen findet ihr u.a. hier:

WAS TUN? ANTIFA!

1. SCHLIEßT EUCH DEN PROTESTEN AN! - es gibt Anfahrten nach Stuttgart aus mehreren Städten:

Göppingen : um 10:20 am Bahnhof (OST Filstal)

: um 10:20 am Bahnhof (OST Filstal) Heidelberg : um 10:10 am Hauptbahnhof (OAT Heidelberg + AIHD Il)

: um 10:10 am Hauptbahnhof (OAT Heidelberg + AIHD Il) Heidenheim : um 9:00 am Bahnhof (Afa Netzwerk Heidenheim)

: um 9:00 am Bahnhof (Afa Netzwerk Heidenheim) Heilbronn : um 11:15 am HBF Gleis 5 (Netzwerk gegen Rechts Heilbronn)

: um 11:15 am HBF Gleis 5 (Netzwerk gegen Rechts Heilbronn) Karlsruhe : um 11:15 am HBF Südausgang (OAT Karlsruhe)

: um 11:15 am HBF Südausgang (OAT Karlsruhe) Ludwigsburg : 12:00 Yormas Bahnhof (Antifa Vernetzung Ludwigsburg + OAT RMK)

: 12:00 Yormas Bahnhof (Antifa Vernetzung Ludwigsburg + OAT RMK) Nürtingen : um 10:15 am Bahnhof (OSN Nürtingen)

: um 10:15 am Bahnhof (OSN Nürtingen) Pforzheim : um 11:40 am Bahnhofsvorplatz (OAT Pforzheim)

: um 11:40 am Bahnhofsvorplatz (OAT Pforzheim) Reutlingen : um 10:00 am Hauptbahnhof (Rosa Reutlingen)

: um 10:00 am Hauptbahnhof (Rosa Reutlingen) Tübingen : um 10:50 am HBF (OTFR Tübingen)

: um 10:50 am HBF (OTFR Tübingen) Ulm: RE5 um 10:15 am HBF

RE5 um 10:15 am HBF Waiblingen : 12:10 Bahnhofskiosk (Antifa Vernetzung Ludwigsburg + OAT RMK)

: 12:10 Bahnhofskiosk (Antifa Vernetzung Ludwigsburg + OAT RMK) ... Hier fehlt noch was? Dann schreibt uns gerne!

2. BLEIBT AUF DEN LAUFENDEN! - die Lage vor Ort ändert sich gerade fast täglich. Verfolgt was lokale Gruppen aus Stuttgart in den kommenden Tagen an Infos veröffentlichen. Es lohnt sich bestimmt auch einen Blick auf die Karte von der Stuttgart Innenstadt zu werfen, um zu verstehen, wo diese Ankündigungen räumlich sind.

3. BILDET BANDEN! - Es ist immer gut nicht alleine unterwegs zu sein. Wir empfehlen Allen sich in kleinen Gruppen zu bewegen und am besten diese als Bezugsgruppe zu organisieren. Falls euch der Begriff nichts sagt, hier ist ein ausführlicher Reader dazu, den wir sehr empfehlen.