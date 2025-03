Rosenheimer AfD und CSU mit Farbe markiert!

Das Ergebnis der AfD von 20,8% bei der letzten Bundestagswahl zeigt uns, wie stark rechte Positionen im gesellschaftlichen Diskurs wieder salonfähig geworden sind. Doch die menschenverachtende Politik, ihr Geschichtsrevisionismus und ihre alltägliche Hetze haben nichts im politischen Diskurs zu suchen und dürfen niemals als "normal" akzeptiert werden.Der internationale Rechtsruck, der u.a. durch die AfD und ihre Trittbrettfahrer bei der CDU/CSU auch hierzulande ekelhafte Züge annimmt, führt zu einer Normalisierung dieser Positionen im gesellschaftlichen Diskurs. Doch nicht mit uns! Ein Erstarken rechter Kräfte bedeutet für uns vor allem eines: Widerstand! Wir nehmen diese faschistoiden Akteure, ihren Rassismus, ihre bewusste Geschichtsvergessenheit nicht hin und müssen auch die Trittbrettfahrer und Steigbügelhalter von CDU/CSU und anderen "Parteien der Mitte", die immer weiter nach rechts wandern, mit allen nötigen Mitteln bekämpfen!Markiert haben wir damit auch das im Rosenheimer CSU-Parteibüro befindliche Wahlkreisbüro der Rosenheimer CSU-Bundestagsabgeordneten Daniela Ludwig (Ex-Bundesdrogenbeauftragte, "Cannabis ist kein Brokkoli"). 2005 setzte sie sich für stärkere Repressionen gegen Graffiti ein, da wird sie die Verschönerung ihrer Fassade sicher freuen.Im Zuge des 8.3. möchten wir mit unserer Aktion auch auf ihr rückwärtsgewandtes, konservatives Familienbild aufmerksam machen. Als der Bundestag 2004 die Gleichstellung von Ehe und Lebenspartnerschaften beschloss, äußerte sich Ludwig vehement gegen eine Zulassung von Volladoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare, da dies "das Wohl des Kindes gefährden" würde. Auch die Rosenheimer AfD um Landtagsmitglied Andreas Winhart wird die nun dritte Neugestaltung der Fassade innerhalb eines Jahres wohl eine weitere Reinigung kosten. Winhart erlangte bereits bundesweit durch rassistische und antisemitische Äußerungen Bekanntheit, so sagte er 2018, die Wahl der AfD biete die Chance, "die Soros-Flotte mit den ganzen Rettungsbooten im Mittelmeer zu versenken". Andy: Dein Büro ist immer einen Besuch wert, und wir kommen gerne wieder! Die Zukunft wird eure Hölle.Wir nehmen Antifeminismus, Rückwärtsgewandtheit, rechte Umtriebe und faschistisches Gedankengut nicht hin, sondern werden weiter für eine solidarische Gesellschaft kämpfen! Dabei dürfen auch bürgerliche Akteure, die durch das Übernehmen rechter Positionen das Original stärken, beim Bekämpfen dessen nie vergessen werden und müssen ebenfalls mit allen nötigen Mitteln in die Schranken gewiesen werden!Egal welche Wahlausgänge wir in Zukunft erleben werden: Wir bleiben unregierbar und bleiben standhaft gegen jeden Antifeminismus, Queerfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und Faschismus, bis der Kampf für eine befreite Gesellschaft gelungen ist!Wir werden rechten Umtrieben in Rosenheim die Zukunft zur Hölle machen. Ein bisschen Farbe ist da erst der Anfang der Leiter.