Verhaftung einer Gefährtin in der schweiz / Arrest of a comerade in switzerland

In der Nacht auf den 17.Februar wurde unsere Freundin und anarchistische Gefährtin Sarah in Zusammenhang mit einer Verkehrskontrolle in Zürich verhaftet. Danach wurde sie mehrmals verlegt, im Moment sitzt sie im Frauenknast in Hindelbank.

Es handelt sich um eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten, der sie sich seit über einem Jahr entzogen hatte.

Einmal mehr wird eine Freundin und Gefährtin weggesperrt, weil ihre solidarische, widerständische Praxis in ihrer Kompromisslosigkeit all diejenigen angreift, die das zerstörerische System am laufen halten und von der weltweiten Ausbeutung und Unterdrückung profitieren.

Knäste sind Orte, an denen sich Herrschaft ungeschminkt zeigt, Ausdruck von Rassismus, Patriarchat und Klassengesellschaft. Im Knast sitzen diejenigen, die aufgrund von Krieg, Ausbeutung und Klimakatastrophen nach Europa migrieren, und mit allen möglichen Mittel zurückgedrängt, verfolgt, schikaniert und ausgeschafft werden, diejenigen die Eigentumsdelikte begehen, weil sie arm sind während andere in Geld schwimmen, diejenigen, die sich wehren. Im Knast sitzen eben nicht diejenigen, die für rassistische Gewalt und Morde, für die Ausbeutung der Menschen und des Planeten verantwortlich sind; nicht diejenigen, die mit ihren Waffen und ihrem Geld Kriege und Genozide fördern.

Nieder mit den Knastmauern!

Freiheit für alle Gefangenen!

Solidarität mit Sarah

Solidarität mit allen Gefangenen und Untergetauchten

Und übrigens: FREE PALESTINE

On the night of February 17th, our friend and anarchist comrade Sarah was arrested in connection with a traffic check in Zurich. She was then transferred several times and is currently being held in the remand prison in Basel. At the end of February, she is to be transferred to the women's prison in Hindelbank to serve her sentence. It is a 6-month prison sentence that she had been evading for over a year.

Once again, a friend and comrade is being locked away because her solidarity and resistance, with its uncompromising attitude, attacks all those who keep the destructive system running and profit from global exploitation and oppression. Prisons are places where domination is shown in its unvarnished form, an expression of racism, patriarchy and class society. Those in prison are those who migrate to Europe because of war, exploitation and climate disasters and are pushed back, persecuted, harassed and deported by every possible means; those who commit property crimes because they are poor while others are swimming in money; those who fight back. It is not those who are responsible for racist violence and murders, for the exploitation of people and the planet, who are in prison; not those who push wars and genocides with their weapons and their money.

Down with the prison walls!

Freedom for all prisoners!

Solidarity with Sarah

Solidarity with all prisoners and those in clandestinity

And to be clear: FREE PALESTINE