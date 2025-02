Antifaschistischer Hausbesuch bei Lars Haise (AfD)

Kurz vor der Bundestagswahl haben Antifaschisten Lars Haise, den Spitzenkandidaten der AfD im Rems-Murr-Kreis, zu Hause besucht. Lars Haise wohnt im Wieslaufweg 8 in Schorndorf. Er wohnt in einem Wohnblock im Herzen eines Arbeiterviertels, in dem auch viele Migranten wohnen. Also in mitten der Menschen, die am härtesten von der Politik der AfD betroffen sind.

Mit Plakaten und Flyern in seinem und den Briefkästen der umliegenden Wohnblöcke wurde über seine rassistischen und reaktionären Positionen aufgeklärt. Bei den wenigen Anwohnern, die zu später Stunde noch auf den Straßen unterwegs wahren, kam die Aktion ausgesprochen gut an, da sie von ihrem rechten Nachbarn bisher nichts wussten.

Faschisten und ihre Unterstützer haben Namen und Adressen. Sorgen wir dafür, dass sie sich nirgendwo sicher fühlen!