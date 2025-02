AfD Stoppen - Europahalle markiert

Die AfD Karlsruhe macht heute in der Europahalle in Karlsruhe eine ihrer Wahlkampfveranstaltungen. Diese reiht sich in eine Reihe von Veranstaltungen in städtischen und öffentlichen Hallen ein. Das die AfD ihre rechte und faschistische Propaganda auch weiterhin in öffentlichen Hallen verbreiten kann ist für viele schon lange unverständlich. Spätestenst seit die AfD Karlsruhe Abschiebetickets in der Stadt verteilt hat und diese auch gezielt an Personen mit Migrationshintergrund geschickt hat, spätestenst seit dem sollte doch ihre menschenverachtende Haltung klar sein. Trotzdem bekommen sie weiterhin den Raum um mit ihrer Hetze fortzufahren, das macht uns fassungslos und wütend. Deshalb haben wir in der Nacht von Montag auf Dienstag den Eingang zum Saal der Europahalle mit Parolen und roter Farbe versehen.

Wir fordern alle dazu auf sich der AfD in den Weg zu stellen und ihre rechte Hetze nicht länger hin zu nehmen!

Verziert die Fassaden aller Gebäude in denen sich die Rechten und Faschisten blicken lassen und lasst sie unseren Hass spüren.

Es gibt kein Recht auf Nazi Propaganda!