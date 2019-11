Herrenberg: AfDlern keine Ruhe!

Näheres zu Lauk findet sich im Folgenden Text der Flyer und Plakate:

Liebe Herrenbergerinnen und Herrenberger, Liebe Nachbarn,

in ihrer Nachbarschaft in der Schwerinerstr. 17 wohnt das AfD Vorstandsmitglied Joachim Lauk. Lauk fällt immer wieder durch hetzerische Kommentare im Herrenberger Gäubote auf und war für die Gemeinderatswahl in Herrenberg nominiert.

Bekannt wurde er zudem dadurch, dass die evangelische Kirche in Herrenberg ihm aufgrund seiner Mitgliedschaft in der AfD und somit aufgrund seiner rechten Gesinnung sein Amt als Laienprediger „gekündigt“ hat.

Die AfD steht wie kaum eine andere Partei für das weitere voranschreiten des gesellschaftlichen Rechtsrucks. Zwar organisiert sie selbst keine Rechten Anschläge, sorgen aber durch ihre Propaganda für den Zündstoff, welcher sich dann bei rechten Attentaten, wie beispielsweise der Hinrichtung zweier Menschen durch den Faschisten Stephan Balliet in Halle, entlädt.

So hetzt die AfD nicht nur gegen Geflüchtete und stellt diese als Sündenböcke für soziale Missstände dar. Sie verbreitet zudem ein durch und durch rückschrittliches Frauenbild und verrät das Interesse der kleinen Leute, für die sie vermeintlich einsteht, zugunsten der Bonzen.

Einer solchen Partei, darf weder hier in Herrenberg noch sonst wo eine Plattform geboten werden. Es ist unsere Aufgabe ihre Stellvertreter, wie in diesem Fall Joachim Lauk, zu konfrontieren und entschlossen entgegenzutreten. Die Wahl der Mittel bleibt hierbei allen selbst überlassen. Sei es ihm im Alltag zu konfrontieren, den Protest auf die Straße zu tragen wie bei den Protesten gegen die rechten Veranstaltungen in Gültstein oder durch klassische Antifaschistische Handarbeit, jeder Kampf gegen rechts hat seine Berechtigung.

Zeigt Herrn Lauk das er und seine rechte Hetzpredigten nichts in ihrer Nachbarschaft zu suchen haben.