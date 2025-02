[KA] Protest gegen die AfD in Neureut

Am 04.02. sind wir dem Aufruf des Bündnisses, dem Netzwerk gegen Rechts, gefolgt und haben uns an den Protesten gegen eine Veranstaltung der AfD in der Badnerlandhalle in Neureut angeschlossen. Vor ziemlich genau 10 Jahren und 2 Wochen, am 17. Januar 2015, standen wir zum ersten Mal gegen die AfD, die damals in der Badnerlandhalle ihren Landesparteitag abgehalten hatte, in Karlsruhe auf der Straße. 120 Menschen folgten zu der Zeit dem Aufruf des Antifaschistischen Aktionsbündnis Karlsruhe.

Mehr als 750 Leute beteiligten sich gestern mit uns an den antifaschistischen Protesten vor Ort und machten der AfD dabei lautstark klar, dass ihre reaktionäre und menschenverachtende Hetze auch in Neureut nichts zu suchen hat. Vorab hörten wir zwei Reden, welche die Notwendigkeit des Kampfes gegen Rechts deutlich machten.

Der AfD Kandidat, aus dem Durlacher Gemeinderat und JA Karlsruhe Mitbegründer, Marco Rohn, provozierten dabei durchgehend die Menge und hielt nach einiger Zeit auch ein Transparent mit der Aufschrift: „Schwarz, Rot, Gold ist bunt genug!“ in die Höhe. Prompt bekam er eine Antwort in Form von fliegenden Tomaten. Nachdem alle AfDler sich in ihrer Halle verkrochen hatten, zogen wir noch in Form einer kleinen Spontandemonstration durch Neureut.

Es gibt gerade so viele Demonstrationen und Kundgebungen gegen die AfD wie noch nie, alle sind gut besucht und bei allen wird die Notwendigkeit betont jetzt gegen Rechts aktiv zu werden. Was allerdings am Wichtigsten ist, ist diesen Aktivismus nicht nach der Wahl wieder einschlafen zu lassen, sondern sich konsequent und langanhaltend am Kampf gegen Rechts zu beteiligen. Organisiert euch, bringt euch ein und macht Rechten egal wo ihre Räume streitig. Ob in Durlach, Neureut oder bei irgendwelchen Parteitagen 400km weit entfernt.