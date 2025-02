Solidarität mit den Betroffenen der Hausdurchsuchungen vom 4. Februar 2025

Schon vor gut fünf Jahren, im November 2020, schrieben wir anlässlich ähnlicher Durchsuchungsaktionen, dass wir uns solidarisch an die Seite der betroffenen Antifaschist*innen stellen. Wir tun das solange, wie sich in diesem Land der faschistische Mob sorglos organisieren kann. Während Neonazis prügelnd und mordend durchs Land ziehen, ist es gleichzeiutig frei von einer ernsthaften antifaschistischen Gegenwehr. Es wäre sicherlich schöner anzusehen, symbolisch stärker und würde den Nazis anders zusetzen, wenn sie ohne Gewalt, von Massenbewegungen gestoppt würden. Überall dort wo sie sich versammeln müssten ihnen 10x so viele entgegenstehen. Jedes Lokal das sie sich anmieteten, müsste besetzt werden und ob der Zahl ihrer Gegner*innen resignierten sie vielleicht. Überall wo sie ihren Terror planen wollten, müssten wir sein und ihnen zeigen, dass sie keinen Erfolg haben werden mit ihrem Hass und Vernichtungswillen. Doch dem ist nicht so. Und selbst wenn, wer weiß ob das ihren Terror stoppen würde. Solange aber Städte und Dörfer, ganz so wie Zwickau, Angsträume für alle sind, die nicht in die neonazistische Scheißwelt passen; solange sich in Parlamenten, in den Behörden, am Stammtisch und auf der Straße der Faschismus breit machen kann; solange Antifaschismus das „Hobby“ einiger weniger ist, solange heißt Antifaschismus, organisierte Neo-Nazis, Rassist*innen und Antisemit*innen anzugreifen, auf allen Ebenen und mit allen Mitteln. Das muss passieren eben nicht um der Gewalt willen, sondern um sie zu hindern an dem was sie tun, wenn man sie eben lässt: gesellschaftliche Macht zu ergreifen, Menschen zu terrorisieren und in letzter Konsequenz Lager zu errichten. Die Rechten zu Boden!Viel Kraft an die Beschuldigten für die kommende Zeit!SoKo Linx & VS auflösen!