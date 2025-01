5vor12 Laut für Demokratie am 25.1.2025 um 11:55 Uhr auf dem Heumarkt

Bei der Bundestagswahl am 23. Februar steht viel auf dem Spiel. Es besteht die Gefahr, dass die rechtsextreme AfD – wie zuletzt bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg – noch größeren Einfluss auf die Politik unseres Landes gewinnt. Es darf ihr nicht gelingen, mit ihrer völkisch-nationalen, rassistischen und antisemitischen Hetze und ihrer ebenso unsozialen wie wirtschafts- und klimafeindlichen Programmatik unseren demokratischen Rechts- und Sozialstaat in seinen Grundfesten zu erschüttern.

Dank einer aktiven Zivilgesellschaft und eines Bündnisses der demokratischen Parteien ist ihr Einfluss in Köln bisher begrenzt. Damit das auch im nächsten Bundestag so ist, werden wir laut für Demokratie. Wir rufen auf zu einer Demonstration. Lasst uns wieder ein lautstarkes Kölner Signal für Demokratie setzen.

#5vor12LautfürDemokratie:

mit Pauken und Trompeten, Trommeln, Blasinstrumenten, Trillerpfeifen, Kochtöpfen mit Löffeln. Rasseln, Klangstäben, Agogos, Glockenspielen und Tubas. Willkommen sind auch Musikgruppen und Musikwagen. Wir wollen so laut sein, dass ganz Köln es hört: LAUT SEIN FÜR DEMOKRATIE – Für ein demokratisches, soziales, klimagerechtes, vielfältiges, weltoffenes und friedliches Deutschland.

Deshalb: Wählen gehen und demokratische Parteien wählen!

Samstag, 25. Januar 2025 um 11:55 Uhr, Heumarkt

Route: Heumarkt · Neumarkt · Richmodstraße · Auf dem Berlich · Zeughausstraße · Magnusstraße · Friesenplatz · Hohenzollernring

Abschluss-Kundgebung: ab 13.30 Uhr | Hohenzollernring (Höhe Rudolfplatz)

Erstunterzeichnende:

Mitglieder Sprecher:innen-Kreis von Köln stellt sich quer: Brigitta von Bülow · Jörg Detjen · Patrick Gloe · Reiner Hammelrath · Joanna Peprah · Dr. Witich Roßmann, · Sammy Wintersohl · Claudia Wörmann-Adam

Sanae Abdi MdB · Negin Adrian, Betriebsratsvorsitzende Weinor GmbH & Co KG · Dr. Lale Akgün, Dipl. Psychologin · Vedat Akter, Die Linke Köln · Christopher Annen, Musiker AMK · Berivan Aymaz MdL · Jürgen Becker, Kabarettist · Dr. Günter Bell, Geschäftsführer Ratsfraktion Die Linke · Vivian Berhane, Mitglied Integrationsrat Köln · Zsuzsa Bona, Bezirksvertreterin · Renate Bonow · Prof. Dr. Kemal Bozay, interkultur e.V. · Prof. Dr. Gerhard Bosch · Waltraud Brandt · Thomas Breustedt, Geschäftsführer SPD-Ratsfraktion · Rolly Brings, Musiker · Mankel Brinkmann, Club Bahnhof Ehrenfeld, Klubkomm e.V. · Andrea Browers, Vorsitzende Volt Köln · Anke Brunn, Staatsministerin a.D. · Mustafa Cözmez, ehem. Betriebsrat Ford · Franz-Xaver Corneth, Vorsitzender Kölner Mieterverein · Amando Dente, Bezirksleiter IGBCE Köln-Bonn · Ulrike Detjen, Bezirksvertreterin · Lorenz Deutsch, Vorsitzender FDP Köln · Peter Emorinken-Donatus, Aufsichtsratsmitglied Greenpeace · Katharina Dröge MdB · Stefan Englert, Direktor Gürzenich-Orchester · Bettina Fischer, Leiterin Literaturhaus Köln · Irene Franken, Frauengeschichtsverein · Janus Fröhlich, Musiker · Kalle Gerigk · Georg Gläser, Musiker, Pogendroblem · Jennifer Glashagen, Vorsitzende Volt-Ratsfraktion · Judith Gövert, Regionsgeschäftsführerin DGB Köln-Bonn · Benjamin Gruschka, Betriebsratsvorsitzender Ford · Lino Hammer, Geschäftsführer Ratsfraktion B90/Die Grünen · Nedim Hazar, Musiker & Filmemacher · Dr. Paul Hecker, Kassierer & Geschäftsführer IG Metall Köln-Leverkusen · Prof. Dr. Gudrun Hentges · Thomas Hoen, Betriebsratsvorsitzender Deutz AG · Evelyn Illgen, Omas gegen Rechts · Christian Joisten, Vorsitzender SPD-Ratsfraktion · Elizaveta Khan Integrationshaus e.V. · Carolin Kirsch MdL · Holger Kirsch, Präsident FC Viktoria Köln · Marc Kissinger, Geschäftsführer Gewerkschaft NGG · Kerstin D. Klein, 1. Bevollmächtigte der IG Metall Köln-Leverkusen · Msgr. Robert Kleine, Stadtdechant · Ilona Klimek, Fotografin · Arndt Klocke MdL · Heiner Kockerbeck, Sprecher Ratsfraktion Die Linke · Peter Krücker ·Christoph Kuckelkorn, Präsident Festkomitee Kölner Karneval · Volker Kutscher, Schriftsteller · Prof. Dr. Karl Lauterbach MdB · Sven Lehmann MdB · Dr. Steffen Lehndorff, Autor · Abraham Lehrer, Synagogen-Gemeinde Köln · Dr. Wolfgang Lieb, Staatssekretär a.D. · Hildegard Lülsdorf, Vorsitzende KAB Köln · Nadine Mai, Kreissprecherin Die Linke Köln · Christiane Martin, Vorsitzende Ratsfraktion B90/ Die Grünen · Pfarrer Franz Meurer · Orry Mittenmeier, Schriftsteller · Hans Mörtter, Hans im Glück e.V. · Manuel Moser, Comedia Colonia · Dr. Rolf Mützenich MdB · Thomas Nienhaus, Betriebsratsvorsitzender Hanon Systems Deutschland GmbH · Norbert Oberhaus, c/o pop · Rainer Osnowski, Geschäftsführer lit.Cologne · Jochen Ott MdL · Bernd Petelkau, CDU Fraktionsvorsitzender · Senta Pineau, Friedensforum Köln · Janine Pollex, Vorsitzende DGB-Stadtfrauenausschuss · Manfred Post, Arsch huh e.V. · Claus-Ulrich Prölß, Geschäftsführer Flüchtlingsrat Köln · Melanie Raabe, Schriftstellerin · Martina Rehkopf, stv. Vorsitzende Senior:innen KBL · Eberhard Reinecke, Rechtsanwalt · Marita Reinecke · Henriette Reker, Oberbürgermeisterin Köln · Jürgen Roters, Oberbürgermeister a.D. · Tjark Sauer, Bezirksgeschäftsführer ver.di · Wilfried Schmickler, Kabarettist · Guido Schönian, Vorstand GEW Köln · Lisa Schopp, Geschäftsführerin B90/Die Grünen Köln · Matthias Schriefll, Musiker · Dr. Bernhard Seiger, Stadtsuperintendent Ev. Kirchenverband Köln und Region · Nanette Snoep, Künstlerische Leiterin RJM · Dr. Martin Stankowski, Journalist · Arno Steffen, Musiker · Lena Teschlade MdL · Katja Trompeter, Sprecherin B90/Die Grünen Köln · Güldane Tokyürek, Sprecherin Ratsfraktion Die Linke · Dr. Wolfgang Uellenberg van Dawen, Sprecher Runder Tisch für Integration Köln · Kay Voges, des. Intendant Schauspiel Köln · Dr. Marius Vogel , Kreissprecher · Die Linke Köln · Julia Fee vom Hofe, Klubkomm e.V. · Günter Wallraff, Schriftsteller & Journallst · Dr. Norbert Walter-Borjans, Staatsminister a.D. · Claudia Walther, Co-Vorsitzende SPD Köln · Uwe Weiler, Geschäftsführer ColognePride e.V. · Michael Weisenstein, Geschäftsführer Ratsfraktion Die Linke · Dr. Eva Weissweiler, Schriftstellerin · Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, Vorsitzender Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit · Dr. Werner Wolf, Präsident 1. FC Köln · Stefan Wolters, Sprecher B90/ Die Grünen Köln · Kutlu Yurtseven, Microphone Mafia.

Weitere Unterstützer*innen (Stand 21. Januar 2025): Aidshilfe e.V., Oliver Schubert, Geschäftsführer Aidshilfe e.V. · AK Politik der Kölner Willkommensinitiativen · Marianne Arndt, AK Politik der Kölner Willkommensinitiativen · Horst Küsters, ver.di · Vera Hartmann, ver.di · Pulse of Europe Köln · Bündnis Dellbrück gegen Rechts e.V. · Gisela Thoms, Sängerin · Rom e.V. · LEV ist BUNT · Peter Röhrig, LEV ist BUNT · GUT & KLIMA FREUNDE · Stadtsportbund/Sportjugend Köln e.V. · Lesben-und Schwulenverband NRW e.V. · Arnulf Sensenbrenner, Lesben-und Schwulenverband NRW · Michael Nerding · Martin Sorol · Klare Kante e.V., Köln · Rosa Maria Bianco, Klare Kante e.V., Köln · Angelika Link-Wilden, Stellv. Landessprecherin Linke NRW · VVN-BdA Köln e.V. · Bernd Wrede, Vorsitzender DGB Bonn/Rhein-Sieg · Antje Kosubek, stellv. Bezirksbürgermeisterin Innenstadt · Kölner Flüchtlingsrat e.V. · Allerweltshaus Köln e.V. · Sozialistisches Forum Rheinland · Irma Vormbaum, Rechtsanwältin · c/o pop · Omas gegen rechts Brühl · OMAS GEGEN RECHTS Köln · Nicole Gabrysch, AfD-Verbot.Jetzt !, Köln · Kölner Frauengeschichtsverein e.V. · Kornelia Vossebein, Stadtgarten · Micki Pick, liveMusicHall · Stefan Löcher, Geschäftsführer LanxessArena · Volker Spelthan, Bezirksbürgermeister Ehrenfeld · ColognePride e.V. · Kölner Literaturhaus e.V. · Heinrich Bleicher, Vorsitzender Hans Mayer Gesellschaft Köln · Initiative Nippeser Edelweißpiraten · Martin Sölle, Verein EL-DE-Haus & Centrum Schwule Geschichte · Volker Görzel, Vorsitzender der FDP-Ratsfraktion · Initiative Menschenrechtsstadt Köln e.V. · Omas gegen Rechts Köln-Süd · Bezirksschüler:innenvertretung Köln · Alexander Scherf, Concerto Köln · Björn Gabriel, Studio Trafique · Manfred Giesen, Bezirksbürgermeister Rodenkirchen · Andreas Hupke, Bezirksbürgermeister Innenstadt · Dr. Diana Siebert, Bezirksbürgermeisterin Nippes · Manuel Kisters, Tänzer · Dr. Benjamin Müller, Loft · Cornelia Weitkamp, Bezirksbürgermeisterin Lindenthal · Eva-Maria Zimmermann, Geschäftsführerin GEW Köln · Diakonisches Werk Köln und Region gGmbH · Arsch huh e.V. · Janus Fröhlich, Musiker · Caritasverband für die Stadt Köln e.V. · Gregor Stiels, Vorsitzender Katholikenausschuss in der Stadt Köln · Freedom Sounds e.V. · Willkommen in der Moselstraße · Birgit Döring, ver.di · Ehrenfeld gegen Rechts · Dr. Martin Bock, Melanchthon-Akademie · Bürgerzentrum Engelshof e.V. · Kölner Jugendring e.V. · Alicem Polat, Stellv. Bezirksbürgermeister Innenstadt · Marion Michel · Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln · Roxi Lofcali & Nils Lange, Nurböse · Wolfgang Erbe, Mitglied im Vorstand des Seniorenausschusses der IGM Köln Leverkusen · SKM Köln – Sozialdienst Katholischer Männer e.V. · Willi-Eichler-Akademie e.V. Köln · Marcel Hövelmann, GUT & KLIMA FREUNDE · Familie Knott, Bornheim · Dr. Ute Symanski, Vorsitzende RADKOMM e.V. · Harald Schuster, Vorstand RADKOMM e.V. · Beate Blatz · Start with a Friend e.V. · Martina Barth, Klingelpütz & Theater · Katholische Jugendagentur Köln gGmbH · Feministischer Lesekreis Köln-Sülz · Paradeiser Productions – Neues Musiktheater · rubicon e.V. · Quäker-Nachbarschaftsheim e.V. – Norbert-Burger-Bürgerzentrum · CVJM Köln e.V. · Dr. Afsar Sattari, Aktivistin der Zivilgesellschaft · Menschenrechte-Einundzwanzig e.V. · AKADemikerinnen Flucht/Migration Frauen/Mädchen“ vom Verein „Menschenrechte-Einundzwanzig e. V.

Den Aufruf zum Download findet ihr hier. Weitere Unterstützer*innen können uns eine E-Mail an die Adresse: kontakt@kssq.de senden.