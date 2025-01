[B] Solidarische Grüße an die Gefangenen und Untergetauchten

Zwei Jahre, in denen sie gezeigt haben, dass das Leben und Agieren im Untergrund auch trotz massier Überwachung und Repression in Europa noch möglich ist. Wir wünschen euch viel Kraft für die kommende Zeit, das geht auch rauß an die weiterhin Untergetauchten.

In unsere Kämpfen seid ihr bei uns, auf dass wir uns bald auf der Straße treffen!

Freiheit für alle Antifas!

Liebe und Kraft in Untergrund und Knast!