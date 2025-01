Spontankundgebung in Köln: Solidarität mit den Verfolgten im Budapest-Komplex!

Solidarität aufbauen! Kundgebung um 18 Uhr vor der Kalker Wache in Köln in Solidarität mit allen Antifaschist:innen im Bundapest-Komplex.

Solidarität aufbauen!

In Solidarität mit den Antifaschist:innen, die sich im Rahmen der Verfolgung des Budapest-Komplexes heute gestellt haben, findet eine Kundgebung vor dem Kölner Polizeipräsidium statt. Kommt um 18 Uhr zur Kalker Wache am Walter-Pauli-Ring! Nur gemeinsam können wir der Repression trotzen. Zeigen wir, dass wir Seite an Seite stehen, ob draußen, im Untergrund oder in Haft.

Schluss mit der Kriminalisierung - militanter Antifaschismus ist und bleibt legitim! Gegen die Auslieferung nach Ungarn!