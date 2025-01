Die dritte Ausgabe der anarcho-nihilistischen/insurrektionalistischen Zeitung „Gesegnet Sei Die Flamme“ ist erschienen

Hinweis zur deutschen Ausgabe:

Bitte lasst uns wissen, ob es in der deutschen Ausgabe bedeutende Übersetzungsfehler gibt, da wir sicher sind, dass uns einige unterlaufen sind. Vielen Dank!

PDF download link: [DE] Gesegner Sei Die Flamme – Ausgabe #3

(Für alle, die die Zeitung drucken möchten, siehe die untenstehenden Anweisungen.)

Die dritte Ausgabe der anarcho-nihilistischen/insurrektionalistischen Zeitung „Gesegnet Sei Die Flamme“ wurde veröffentlicht. Ihre Seiten enthalten Berichte über direkte Aktionen, Bekennerschreiben, Texte, Gedichte und Nachrichten von anarchistischen Gefangenen sowie Informationen zu Prozessen, die im November und Dezember 2024 in zehn verschiedenen Sprachen aus verschiedenen Teilen der Welt veröffentlicht wurden oder uns per E-Mail zugesandt und erstmals veröffentlicht werden. (Einige der erstmals veröffentlichten Texte werden auch als eigenständige Beiträge auf unserem Blog hochgeladen: blessed-is-the-flame.espivblogs.net.)

Unser Ziel ist es nicht nur, die sprachlichen Barrieren abzubauen, die Informationen, Solidarität und die Verbreitung der Propaganda durch die Tat auf internationaler Ebene behindern, sondern auch, der Kontra-Information eine gedruckte Form zu geben. Wir halten es für entscheidend, dass Kontra-Information die Grenzen des digitalen Raums überschreitet.

In einer Zeit rascher Entwicklungen haben wir die dritte Ausgabe leider etwas später als geplant veröffentlicht, da die Zeitung erstmals offiziell in sieben verschiedenen Sprachen erscheint: Griechisch, Englisch, Spanisch, Indonesisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Ein neuer Beitrag wird Links zu all diesen Übersetzungen enthalten, sobald sie auf den jeweiligen Plattformen für Kontra-Information veröffentlicht sind.

Wir möchten allen Genoss*innen – sowohl in Griechenland als auch im Ausland – unseren herzlichen Dank aussprechen, die durch Übersetzungen, finanzielle Unterstützung und die Verbreitung dieser Zeitung in verschiedenen Teilen der Welt dazu beitragen. Wer daran interessiert ist, „Gesegnet Sei Die Flamme“ in noch mehr Sprachen zu übersetzen, kann uns unter der folgenden E-Mail-Adresse kontaktieren: blessedistheflame@riseup.net.

Druckanweisungen:

Für diejenigen, die die Zeitung drucken möchten, bitten Sie eine vertrauenswürdige Druckerei, sie im A5-Format als farbiges Heft zu drucken.

Zum Drucken laden Sie bitte die PDF-Datei direkt von unserer Website herunter, da der Download-Link aktualisiert werden kann, falls wir kleinere Formatierungsfehler entdecken, die uns entgangen sein könnten.

THEMEN DER DRITTEN AUSGABE:

November – December 2024 Gegeninformation (S. 1–11)

Luigi Mangione und politische Gewalt (S. 2–3)

Fall Ampelokipi: Erinnerung und Solidarität (S. 2–7, 17–18)

Italien: Worte und Taten gegen den Militarismus (S. 7 – 10)

Erklärung der Anarchistischen Union des Sudan (S. 10)

Anarchistische Neuigkeiten aus Indonesien (S. 10–12)

Offensiven gegen den grünen Kapitalismus (S. 12–13)

Verantwortungsübernahmen mit Handlungsaufforderungen (S. 14)

Chile: Schwarze Erinnerung, Angriffe, Worte aus dem Gefängnis (S. 14–16)

Weihnachtsangriffe und anarchistische Neujahrswünsche (S. 17, 20)

Repression und Gegenüberwachung (S. 18–20)

EDITORIAL



Als wir vor einem Jahr die Idee für diese Zeitung fassten, hätten wir nie gedacht, dass sie solche internationalen Dimensionen annehmen würde, sodass sie mit der Hilfe von Gefährtinnen aus verschiedenen Teilen der Welt Kontinente überqueren würde. Die erste Ausgabe wurde nur auf Griechisch veröffentlicht, aber die zweite auch auf Englisch und Spanisch, und es wird nun versucht, sie auch ins Französische zu übersetzen. Diese Ausgabe wird in noch mehr Sprachen veröffentlicht und wir hoffen, dass sich die Übersetzungsbemühungen in den nächsten Ausgaben vervielfachen. Alle Gefährtinnen, die an diesem Projekt teilnehmen möchten, können sich über die Adresse blessedistheflame@riseup.net bei uns melden.

Die Anarchie der Tat war immer ein kleines, aber lebendiges Feuer, das in der weiten Dunkelheit der Apathie und des Kompromisses verächtlich leuchtete. Lassen wir das gesegnete Licht bis an die Enden der Erde strahlen und fachen wir es an mit unserer zerstörerischen Leidenschaft für Freiheit. Jeder Angriff, der aus dieser Leidenschaft geboren wird, ist eine Erinnerung daran, dass der Widerstand in der Welt der Macht nicht nur in bestimmten historischen Momenten mit der Zustimmung der Massen lebendig ist, sondern eine tägliche Angelegenheit, dass es immer diejenigen geben wird, die sich aus dem Sumpf der Unterdrückung befreien wollen. Jeder Angriff ist eine Erklärung, dass es schwarze Schafe gibt, die das zerschundene Leben ablehnen, das diese faule Gesellschaft ihnen bietet.

Jedes unversöhnliche Wort, das aus den Mündern inhaftierter Gefährt*innen kommt, ist ein Beweis dafür, dass die Repression die aufständischen Geister nicht brechen kann.

Und schließlich ist jeder Tod im Moment des Handelns ein ewiger Ruf zum Kampf.

Obwohl die Intensität des anarchistischen Angriffs heutzutage merklich gesunken ist, bleiben diese Botschaften über die Jahrhunderte hinweg unverändert, denn diese Intensität zog immer Kreise, und es liegt in unseren Händen, das Rad zu drehen.

Für die Schwarze Internationale