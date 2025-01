Grüsse an Daniela Klette zu Silvester in München

In der Silvesternacht waren wir in München unterwegs. Pünktlich um Mitternacht haben wir den Neujahrstrubel genutzt um ungestört ein paar Grüsse an die Genossin Daniela Klette zu hinterlassen...

Dazu eine politische Erklärung der wir uns voll anschließen:

Freiheit für Daniela Klette!

Nach Jahrzehnten öffentlicher Fahndung ist Daniela Klette im Februar 2024 festgenommen worden. In den letzten Jahren wurde die Hetzjagd von Behörden und Medien gegen sie und weitere Genoss:innen extrem verschärft. Die RAF forderte den Staat heraus und griff einzelne Repräsentanten von Staat und Kapital an. Diese wollen sich nun stellvertretend an Daniela, die sie der „Dritten Generation“ (der RAF) zuordnen, rächen.

Auch die Fahndung nach den Genossen Ernst-Volker und Burkhard läuft weiterhin auf Hochtouren. Von Letzterem erschien kürzlich ein Brief, der sich an die linke Bewegung richtete und deutlich machte, dass Burkhard trotz seines jahrzehntelangen Aufenthaltes im Untergrund nicht an politischem Bewusstsein und Kampfwillen verloren hat.

Im Frühjahr 2025 wird der Beginn des Prozesses von Daniela erwartet.

Wir sind solidarisch mit Daniela Klette, die sich in den 70ern in der Roten Hilfe politisierte und später dem bewaffneten Kampf anschloss. Es war eine Zeit der Hoffnung auf gesellschaftliche Brüche. Eine Zeit von internationalen Revolten und verschärfter Klassenkämpfe. Während USA und BRD in Vietnam einen barbarischen Krieg führten, wurden hierzulande Studierendenproteste brutal bekämpft und ehemalige Nazi-Größen wieder in bedeutenden Institutionen platziert.

Auch wenn der bewaffnete Kampf in westlichen Metropolen scheiterte und wir definitiv inhaltliche und organisatorische Differenzen haben, so ist die Geschichte der RAF dennoch ein Teil unserer eigenen Geschichte als Kommunist:innen und ein wertvoller Erfahrungsschatz.

Nicht zuletzt die Tatsache jahrzehntelanger Illegalität zeigt uns politische Handlungsfähigkeit, mitten in einem Staat, der seinen Repressionsapparat zunehmend ausbaut, auf.

Ein offensiver Umgang mit dieser Entwicklung ist für uns heute von Bedeutung, da auch die Haftstrafen gegen unsere Genoss:innen wieder mehr werden. Wir erwarten von der bürgerlichen Klassenjustiz in ihrem Siegestaumeln keine Gerechtigkeit.

Verteidigen wir Daniela und unsere Geschichte!

Glück und Kraft allen Untergetauchten! Grüße an Burkhard und danke für deinen Brief!

Freiheit für Daniela und alle inhaftierten Genoss:innen!