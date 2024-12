Turkey is burning

Vergessen wir nicht unsere Brüder und Schwestern in der Türkei, die oft unter Einsatz ihres Lebens oder lange Gefängnisstrafen befürchtend die Schweine auf der Strasse in den Metropolen und Dörfern bekämpfen.

Es lebe der Volkskrieg in der Türkei!

Gelistet sind alle (nachvollziehbaren) Aktionen von Kommandos der Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) und den Milisen Azadiya Kurdistan (MAK). HBDH ist der Zusammenschluss revolutionärer Organisationen in der Türkei, bestehend u.a. aus TKEP/L, DK, PKK, MKP, MLKP, THKP-C/MLSPB, DKP, TKP/ML und TİKB). MAK ist eine Miliz mit ideologischer Nähe zur PKK.

Dezember

17.12. Kommando Gelhat Kobanê: Brandanschlag auf Fabrik in Osmangazi, Esenyurt, Istanbul

17.12. Kommando Emre Bora: Brandanschlag auf LKW in İnegöl, Bursa. Brandanschlag auf Barsan Logistics LKW in Şekerpınar, Kocaeli/Çayırova.

15.12. MAK: Ueberwachungskamera in Orman/Gever zerstört, Sprengstoffanschlag und Feuer auf Polizeiwache in Eskî Kişla/Gever.

13.12. Kommando Nubar Ozanyan: Auto eines Faschisten abgebrannt in Nilüfer, Bursa. Bus in Yıldıztabya, Istanbul mit Molotowcocktail angegriffen.

12.12. Kommando Alper Çakas: Brandanschlag auf Fabrik des Chemiekonzerns Örkon in Akçaburgaz, Esenyurt, Istanbul.

10.12. Kommando Sevda Çağdaş: Fahrzeug in Brand gesetzt in Nilüfer, Bursa.

09.12. Kommando Sevda Çağdaş: 9 Geldautomaten im Marmara Park angezündet.

09.12. MAK: Barrikaden in Seyrantepe/Amed gebaut und Schüsse auf eintreffende Zivilfahrzeuge der Polizei.

04.12. Kommando Suphi Nejat Ağırnaslı: Auto eines Faschisten in der Nähe von Viaport Einkaufzentrum in Istanbul angezündet.

04.12. MAK: Zwei Fahrzeuge des Justizministeriums in İleh abgefackelt.

03.12. Kommando Gelhat Kobane: LKW und Lagerhaus von Yurtiçi Cargo angezündet.

03.12. Kommando Suphi Nejat Ağırnaslı: Fahrzeugbrandstiftung in Tuzla. Lagerhaus eines Faschisten in Yenibosna abgebrannt.

03.12. MAK: Aktion mit Feuerwerk und Sprengstoff gegen 75. Polizeistation in Alt-Kişla/Gever.

02.12. Kommando Avesta Xabur: Brandanschlag auf Büroraeume in Osmangazi, Bursa.

01.12. Kommando Avesta Xabur: Regionale Recycling-Station von Bursa angezündet.

November

29.11. Kommando Gelhat Kobane: Auto eines Faschisten in Gebze, Istanbul angezündet.

27.11. MAK: LKW abgefackelt in Amed.

27.11. Kommando Haki Karer: Fahrzeug von Kürşat Çelik, dem Regionalleiter der faschistischen Partei in Bursa angezündet.

27.11. Kommando Medya Egîd: Fabrik in Şekerpınar, Kocaeli abgefackelt.

26.11. Kommando Haki Karer: Keller und Lager des Samatya Training and Research Hospital in Fatih, Istanbul angezündet. Lagerhaus von Carrefour Beyoğlu, Istanbul abgebrannt.

26.11. MAK: 7 Schüsse auf Counter-Guerilla Yuksel "Seyda" Bayrak, der für den Tod vieler Genossen vor allem in Lice verantwortlich ist.

25.11. MAK: PKK-Flagge in Akdeniz/Mersin gehisst.

25.11. Kommando Delal Amed: MNG Cargo und 3 LKW in Esenyurt abgefackelt.

25.11. Kommando Haki Karer: Brandanschlag auf Autohaus eines Faschisten, 2 Fahrzeuge zerstört in Kağıthane/Çeliktepe Istanbul.

25.11. Kommando Sinan Dersim: Die Fabrik eines Faschisten (Okay Plastik) in İzmir wurde niedergebrannt.

24.11. MAK: Sprengstoffanschlag auf Polizeikonvoi in Gever.

23.11. MAK: Spontandemonstrationen zum PKK Geburtstag in Elih und Angriffe auf Bullen mit Molotows und Feuerwerk.

23.11. Frauenkommando Axîn Muş: Bus der Stadtverwaltung von Bursa abgefackelt.

23.11. Kommando Asya Ali: Brandanschlag auf Rohplastik-Fabrik in Beylikdüzü.

22.11. MAK: Spontandemonstrationen zum PKK-Geburtstag in Gever.

21.11. Frauenkommando Axîn Muş: Möbelfabrik in Osmangazi/Bursa angezündet.

16.11. MAK: Handgranaten und Schüsse auf Konvoi der Polizeispezialkräfte in Batman.

09.11. Kommando Eylem Ataş: Motorrad in Esenyurt, Istanbul angezündet.

08.11. Kommando Eylem Ataş: Fahrzeug in Yenibosna/Kocasinan, Istanbul angezündet.

07.11. MAK: Barrikaden errichtet in Batman. Anrückende Polizei mit selbstgebauten Granaten, Feuerwerk und Steinen angegriffen II.

07.11. Kommando Eylem Ataş: Fahrzeug in Yesilkent, Istanbul angzündet.

06.11. MAK: Barrikaden errichtet in Batman. Anrückende Polizei mit selbstgebauten Granaten, Feuerwerk und Steinen angegriffen I.

06.11. MAK: Bagger auf Militärgelände in Lice abgefackelt.

06.11. Kommando Eylem Ataş: Brandanschlag auf Marmara Recycling in Çayırova/Şekerpınar, Kocaeli. Brandanschlag auf Elektro-Haushaltswaren Fabrik in Antalya/Alanya.

06.11. Kommando Gever Zafer: Chemiefabrik in İzmir/Çiğli bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

05.11. MAK: Barrikaden in Orman und Ş. Gever Zafer in Gever. Angriffe auf Bullen mit selbstgebauten Sprengsätzen und Feuerwerk.

05.11. MAK: Strassenschlachten in den Stadtteilen Bağlar und İpragaz in Batman.

02.11. Kommando Memed Cudî: Lagerhaus von Şok Market in Mudanya/Bursa angezündet.

01.11. Kommando Memed Cudî: Auto eines Faschisten in Gölcük/Kocaeli abgebrannt.

Oktober

31.10. Kommando Memed Cudî: Zwei LKW in Ataşehir/Ferhatpaşa, Istanbul abgefackelt.

31.10. Kommando Memed Cudî: Palettenfabrik in Gebze/Kocaeli niedergebrannt.

28.10. MAK: Fahrzeug eines Faschisten in Amed abgebrannt.

27.10. MAK: In einem Stein versteckte Ueberwachungskamera in einem Dorf bei Gever zerstört.

26.10. MAK: Kameras und Sensoren im Wald bei Lice/Amed zerstört.

24.10. MAK: Angriff auf Polizei-Checkpoint im Stadtteil Cudi von Cizîr mit zwei selstgebauten Splittergranaten.

24.10. MAK: Selbstgebaute Granate unter Polizeifahrzeug in Gever.

22.10. MAK: Angriff mit DIY-Granaten auf Polizeistation in Eski Kışla/Gever. Zusammenstösse mit Polizei im Anschluss.

22.10. Kommando Sinan Dersim: Geschäft für Markenklamotten in Gaziosmanpaşa abgefackelt.

22.10. Frauenkommando Beritan: Lagerhaus in Zeytinburnu/Istanbul abgefackelt.

21.10. Frauenkommando Beritan: Graffiti in Adana/Kiremithane.

20.10. MAK: Graffiti in Orman/Gever.

19.10. MAK: LKW von Faschisten in Kaynar/Riha abgefackelt.

19.10. Kommando Sinan Dersim: MODİ Möbelfabrik und Büros, die einem MHP-Mitglied gehört, in Caddesi/Azimli Sokak wurde niedergebrannt.

15.10. MAK: Ueberwachungskameras in Orman/Gever zerstört.

13.10. MAK: Wachtposten der Riot-Bullen in Bağlar/Amed gesprengt.

09.10. MAK: Hinterhalt auf Polizeikonvoi in Elih mit selbstgebauten Granaten.

09.10. MAK: Versteckte Ueberwachungskamera in Amed zerstört.

09.10. MAK: Sponti in Gever, Angriffe auf die 75. Polizeistation in Eski Kışla mit zwei DIY-Granaten. Danacht knallt es 3 Stunden im Viertel. Ein Panzerfahrzeug der Polizei zerstört.

09.10. Kommando Şoreş Semsûr: LKW in Arnavutköy, Istanbul angezündet.

09.10. Kommando Serpil Polat: Graffiti in Izmir.

09.10. Kommando Serpil Polat: Litera Tekstil Fabrik in Istanbul angezündet.

06.10. Kommando Serpil Polat: Holzfabrik in Ulubat/Bursa niedergebrannt.

04.10. MAK: Transparent in Solidarität mit Abdullah Oecalan in Amed gehisst.

04.10. MAK: LKW von Faschisten in Derik/Merdin abgefackelt.

04.10. Frauenkommando Sema Yüce: Brandanschlag auf ENA Textilfabrik.

03.10. MAK: Drogendealer und Zuhälter in Amed überfallen und zusammengeschlagen.

01.10. Kommando Fikri Baygeldi: Lagerhaus eines Faschisten in Istanbul/Sancaktepe/Uzungöl abgefackelt.

September

30.09. MAK: Drogendealer und Zuhälter M.Kızıler in Ofis/Amed verhört und zusammengeschlagen.

28.09. Frauenkommando Sema Yüce: Luxuskarre eines Faschisten abgefackelt. Holzfabrik in Altınova/Bursa niedergebrannt.

27.09. MAK: Technisches Kontrollzentrum des polizeilichen Ueberwachungssystems des Viertels Lice/Amed niedergebrannt.

25.09. Kommando Baz Azad Piro: Luxusyachten im Bodrum İçmeler Hafen von ​​Muğla angezündet.

22.09. MAK: Polizeistreife in Orman/Gever mit selbstgebauten Granaten angegriffen.

22.09. MAK: Infrastruktur des Telefonnetzwerkes der Polizei in Gever zerstört.

19.09. Kommando Şiyar Efrin: Möbelfabrik eines AKP-Politikers in Istanbul/Ümraniye niedergebrannt.

19.09. MAK: Versteckte Ueberwachungstechnik in Lice/Amed zerstört.

19.09. Kommando Mehmet Hayri Durmuş: Hotel in Kocaeli/Çamçukur niedergebrannt.

15.09. Frauenkommando Ceren Güneş: Leerstehendes Haus das als Drogenumschlagplatz genutzt wurde angezündet.

15.09. Kommando Red Star Ali Çiçek: Recycling Center, Bagger und Pickup-Truck in İnegöl angezündet.

13.09. Frauenkommando Ceren Güneş: Schiff und Fischereinetze in Istanbul/Sarıyer/Rumeli Feneri Hafen angezündet.

11.09. MAK: Bullen in Gever in Hinterhalt gelockt und mit selbstgebauten Granaten beworfen und beschossen.

10.09. Kommando Red Star Ali Çiçek: Möbelfabrik eines MHP-Mitglieds in İnegöl niedergebrannt.

08.09. MAK: Crystal Meth-Dealer B. Doğru in Ofis/Amed gefangen, befragt und zusammengeschlagen, seine Drogen zerstört und Waffen beschlagnahmt.

08.09. Kommando Kemal Pir: Teppichfabrik in Kestel/Bursa niedergebrannt. Lagerhaus in Osmangazi/Bursa niedergebrannt. Recycling Center in Çelebi Mehmet/Bursa angezündet.

06.09. MAK: Angriff auf 75. Polizeiwache in Eski Kışla/Gever mit selbstgebauten Sprengsätzen.

05.09. MAK: Drogendealer F. Esetekin in Ofis/Amed befragt und geschlagen.

04.09. Kommando Orhan Cihat Bingöl: 3 Fabriken in Adana niedergebrannt, 8 weitere beschädigt.

03.09. Kommando Tekin Goyi: Fahrzeugwartungshalle am Şişli Plaza durch Feuer zerstört.

Mehr informationen (Tor oder VPN empfohlen!)

https://hbdh-online. com/

https://t. me/milisenazadiye

https://x. com/makkurdistan

(PS: In den jeweiligen Bekennerschreiben sind oft nur spärliche Informationen über die Ziele enthalten. Manchmal geht daraus hervor, warum ein bestimmtes Ziel gewählt wurde, manchmal nicht. Zusätzlich können einige Ungenauigkeiten durch die Uebersetzung entstanden sein. Die allermeisten Aktionen richteten sich allerdings gezielt gegen Einrichtungen oder Privateigentum von Faschisten, Infrastruktur des Staates oder relevante Akteure des Türkischen Kapitals.)