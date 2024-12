Nazis aus der Deckung holen: Vincent Gutjahr (DJV Berlin) geoutet

Wie langweiligerweise bereits gespoilert wurde: Hinter Türchen 3 wartet Vincent Gutjahr (Raoul-Wallenberg-Straße 11, Marzahn). Anfang der Woche wurden Informationen zu ihm weitläufig in seinem Wohnumfeld plakatiert. Er tritt online als "Sven" auf und ist einer der älteren in der DJV Berlin/Brandenburg. Er hat sich diesen Sommer als Kern der Gruppe etabliert und war an mehreren Störungen von CSDs beteiligt. Gutjahr war außerdem Teil der Gruppe, die mehrfach Antifaschist*innen in Marzahn bedrohte und angriff, was ihm und 8 anderen am 23.10.2024 eine Hausdurchsuchung durch den Staatsapparat bescherte. Dabei wurden in seiner Wohnung Tatbekleidung und Schreckschusswaffen festgestellt. Die Wohnung wird von der Gruppe vermehrt als Treffpunkt genutzt, seit sie in ihrer Lieblingskneipe im Wohnhaus von Christopher Wetzels offenbar Hausverbot haben.

Nazi sein hat Konsequenzen. Lasst uns das gemeinsam am 14.12. anschaulich demonstrieren. Lasst uns das aber auch an jedem anderen Tag im Jahr und in jedem anderen Berliner Bezirk praktizieren. Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass es keinen ruhigen Randbezirk gibt.