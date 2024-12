Nazis aus der Deckung holen: Philippe Beneke (DJV Berlin) geoutet

Philippe Beneke (Ludwig-Renn-Straße 31, Marzahn) tritt online als "Calle" auf. Er arbeitet als Pflegeassistenz beim Paritätischen Seniorenwohnen "Dr. Victor Aronstein" in Alt-Hohenschönhausen und möchte dort auch bald seine Ausbildung beginnen. Wie seinem Arbeitgeber der Skinheadlook, die Glatze und die darauf tätowierte "444", also "Deutschland den Deutschen", entgangen sein kann, bleibt fragwürdig. Beneke ist ebenfalls Teil des Freundeskreises, die zunächst als "Jung & Stark Berlin" öffentlich in Erscheinung traten und nun zusammen mit "Deutsche Jugend Voran" agieren. Er war beteiligt an mehreren CSD-Störaktionen (unter anderem in Berlin-Marzahn, Görlitz, Freiberg, Magdeburg, und Leipzig) sowie an mehreren Angriffen auf Antifaschist*innen in Marzahn. Am 23.10.2024 wurde seine Wohnung, wie die von 8 seiner Nazikumpels durchsucht. Festgestellt wurden bei ihm Tatbekleidung, Propagandamaterial der Partei "Der III. Weg" und Schreckschusswaffen. Beneke hat online bereits sein Kommen für den Naziaufmarsch in Friedrichshain am 14.12. angekündigt.

Nazi sein hat Konsequenzen. Lasst uns das gemeinsam am 14.12. anschaulich demonstrieren. Lasst uns das aber auch an jedem anderen Tag im Jahr und in jedem anderen Berliner Bezirk praktizieren.

Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass es keinen ruhigen Randbezirk gibt.