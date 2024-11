Satirischer Protest gegen Bauernfängerische Trecker-Nazis

Die Erntezeit ist vorbei.

Die Binnenwirtschaft kommt zu einem rechten Saufgelage im Tiergarten zusammen. Wir wissen von Tomasz Konicz, dass die Exportwirtschaft GEGEN Nazis ist, weil sie dem Standort und der Marke "Made in Germany" schaden. Wenn der Exportmarkt aber zusammenbricht und der "liberale Antifaschismus" aka "wir brauchen Arbeitskräfte" nicht mehr zieht, werden wir es öfter mit solchen Haufen zu tun haben. Lebensmittelunternehmen wie Müller, Mövenpick, Backwerk (und gewisse IT-Unternehmen) fordern Protektionismus gegen ausländische Konkurrenz und (höchstens) illegalisierte Migration. Kein ukrainisches Getreide, sondern russisches ÖL und Gas. Diese Proteste müssen deshalb von uns im Keim erstickt werden!

Die Demo am Samstag wird von Franz Huber und Markus Huber vom Verein "Hand in Hand für unser Land" (HiHfuL) aus Bayern geleitet. Sie werden unterstützt von Team Hennef (NRW), Brückenleuchten Lübeck (SH) und Autokorso Bischofswerder (BBG).

kennt ihr schon peggy galic? sie ist aus ostdeutschland nach rosenheim (bei münchen) gezogen und organisiert die dortigen montagsdemos (mittwochs). am 3.10.24 konnte sie über 1000 nach prien am chiemsee mobilisieren. "hand in hand" waren unterstützer*innen von peggys demo und riefen kurz darauf zu den "bauernprotesten" nach berlin am 23.11.24.

HiH unterstützte den Wahlkampf der rechts-esoterischen Querdenker Partei DieBasis mit ihrer Vorsitzenden Peggy Galic. Die "Hand-in-Hand"- Unterstützer*innen-Initiative „Miteinand für unser Land“ unterstützte Peggys rechtsoffenen Aufmarsch „Friedensland“ am 03.10.24 in Prien am Chiemsee.

Unten ein paar Bilder von der Basis Kundgebung in Rosenheim. Links mit den langen Haaren und blauem Hemd ist Christian Demmel von der AfD im Gespräch mit einem von Hand in Hand.

was heißt "rechtsoffen"? bei den demos von Peggy Galic, wie z.B der "Mahnwache #Rosenheim" ist der verurteilte neonazi #PeterMeidl immer willkommen. unten ein foto ihrer großen demo in #prien am 3.10., aber 2022. peggy liebt nazis & den tag Der Deutschen Einheit. peggy hat ein grosses herz. aber zurück zum 23.11.24 in berlin: wir wissen nicht, ob peggy oder welche neonazis genau nach berlin kommen.

aktuell planen #hih 4 korsos aus deutschland über mehrere tage mit & ohne "polizeischutz"?? z.b. oberbayern -> #neustadt -> #erfurt -> br. tor.

ihnen sind bauernverbände zu brav: auf tg wird angekündigt berlin "dicht zu machen". viele anmeldungen an dem tag in berlin für korsos von der stadtgrenze zum tor, aber auch z.b. 11:00 unter dem motto "zuwanderung hat unser land unsicher gemacht" auf dem rosa-luxemburg-platz.

"hand in hand für unser land" wird unterstützt von teamhennef (aus nrw, organisatorische nähe zu "Rhein-Main-Steht-Auf"). paar videos zur erinnerung, was das für ein rechter, saufender gülle-terroristen-verein ist: https://x.com/Nautilu40286557/status/1846313037105426875

#todenhöfer (von team todenhöfer) und #florianPfaff (von der basis) werden #b2311 und Anselm Lenz (Demokratischer Widerstand) vor dem brandenburger tor reden. die fremdenfeindlichen narrative der mobi ist eindeutig. auch berliner schwurbel-gruppen rufen zum brandenburger tor auf, beteiligen sich aber i.d.r. nicht an orgas von ausserhalb, wie zum beispiel den diversen rechten protestcamps, von denen berlin dieses jahr schon heimgesucht wurde. wir hoffen, dass die agro-extremist*innen nicht wieder im tiergarten überwintern.

auch die brückenleuchten beteiligen sich am samstag in einer woche an "bauernprotest" zwischen brandenburger tor & stern sowie zwischen "mahnmal der ermordeten juden europas" und bundestag. polizei rechnet mit 10k teilnehmenden. seriously!!!

berlin, wir erwarten bei diesem heimspiel den vollen rückhalt aus der bevölkerung! durch zuspruch, teilnahme, spenden, verpflegung, scouten, warme getränke :D

es wird eindeutig fascholastig. passt bitte auf euch und auf uns auf! wir sind den ganzen tag, bis 20:00 da & machen es uns hübsch. mit polizeilicher anmeldung und unerlaubten humor versuchen wir aufmerksamkeit für unseren unmut über die gemüse-fundis zu generieren - freundlich ausgedrückt.

wie gut die mobi für den samstag den 23.11. läuft können wir nicht beurteilen...

nachschlag zu den initiator*innen:

initiatoren #FranzHuber (hier bei #hih-demo #muc2801 mit schwarz-weiß-roter mütze) & #MarkusHuber sind keine unbekannten:

sie sehen nicht hin wer alles mitmacht. angesprochen auf #Landvolk, #JA-Traktoren oder die kompakten Jungs im ANSGAR ARYAN Parka, sagen sie entweder "Ich sehe keine Nazis" oder "immer die Nazikeule ??"

