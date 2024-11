Free All Antifas - Solidarische Grüsze in Knast und Untergrund

In den letzten Wochen überschlugen sich die Festnahmen im Budapest-Komplex: Diese Woche wurde Gino in Frankreich festgenommen, am 08. November Johann in Thüringen. Die Festnahmen reihen sich mal wieder in den besorgniserregenden Trend der zunehmenden Kriminalisierung von Antifaschismus aufgrund von Indizienprozessen durch den Vorwurf der “kriminellen Vereinigung”, ein. Das verurteilen wir zutiefst!

Wir wollen solidarische Grüße aus Halle an alle Antifas im Nirgendwo oder im Knast senden! Wir stehen hinter euch!

Freiheit für alle Antifas!

Liebe und Kraft allen Untergetauchten und Eingekerkerten!