[B] Freiheit für Daniela Klette!

Wir haben uns am 06.11.24 vor dem Zielona Gora in Friedrichshain getroffen um ein Soli-Foto für Daniela zu knipsen. Sie musste am 05.11.24 ihren 66. Geburtstag in einem Kerker aushalten, da der Staat es sich zur Aufgabe gemacht hat ehemaliege RAF-Genoss*innen zu jagen und wegzuknasten.

Aber sie sind bei weitem nicht die einzigen, die unter Repressionen leiden, auch die Genoss*innen vom Budapest- & Antifa-Ost-Komplex müssen unter Verfolgung und Inhaftierung durch den Staat leiden.

Zeigt euch solidarisch mit allen Revolutionär*innen, geht auf die Straße, wehrt euch!

Freiheit und Glück für Daniela, Volker, Burkhard, Maja, Hanna und Nanuk um nur ein paar unserer Freund*innen zu nennen.

Free all Antifas!

Freiheit für alle politischen Gefangenen!