Bundeswehrwerbung in Tübingen sabotiert

In Zeiten sich zuspitzender kapitalistischer Kriesen wird die Bundeswehr für die herrschende Klasse immer wichtiger.

Wie in der ganzen BRD wurden auch in Tübingen an vielen Bushaltestellen Plakate der Bundeswehr aufgehängt.

In diesen Zeiten ist es wichtiger denn je, Militärpropaganda zu sabotieren, wo immer sie auftaucht.

Deshalb haben wir die Kriegspropaganda mit Parolen übermalt.

So bleibt diese Propaganda in der Öffentlichkeit nicht unwidersprochen und der angerichtete Schaden macht das Werben fürs Sterben zumindest etwas teurer.

Nein zur Wehrpflicht!

BUNDESWEHR ANGREIFEN - ÜBERALL!

Solidarität mit allen politischen Gefangenen!

Freiheit für Nanuk, Maja, Hanna und Nico!

Free all Antifas!