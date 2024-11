[HRO] Freiheit für Nanuk!

"Tapfer, unverzagt und lächelnd - trotz alledem!"

Am 21.10. wurde unser Freund und Genosse Nanuk von den Bullen in Berlin festgenommen.

Nanuk wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung im Rahmen des Antifa-Ost-Komplex unterstützt zu haben, sowie an Silvester 2018/2019 mit anderen die BGH-Außenstelle und eine Burschenschaft in Leipzig angegriffen zu haben. Seit 2022 konnten ihn die deutschen Bullen trotz Haftbefehls nicht finden.

Für uns steht fest: Antifaschismus bleibt notwendig!

Zeigt euch solidarisch mit den Antifas im Gefängnis und auf der Flucht. Sammelt Geld, schreibt Briefe - und kommt zu der Soli-Demonstration für Nanuk am 02.11. vor den Knast in Berlin-Moabit.