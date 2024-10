Tötet den Gott der Arbeit und seinen Klerus

Ich würde sagen, eine der einflussreichsten Komponenten der Anarchie durch die Jahrhunderte hindurch und besonders in diesem Jahrzehnt ist die Anti-Arbeit - die vollständige Ablehnung von Arbeit. Obwohl sie so alt ist wie die Zivilisation selbst, haben die Anti-Arbeits-Ideen in der Neuzeit stetig an Schwung gewonnen, angefangen in kleinen anarchistischen Kreisen und jetzt explosionsartig in der Mainstream-Kultur. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sehen sich plötzlich genau diesem anarchistischen Konzept ausgesetzt.

Besonders deutlich wurde dies während der Covid-19-Pandemie. Vielleicht, weil Millionen von Arbeitnehmern nun aus erster Hand erfahren haben, wie entbehrlich ihr Leben für ihre Arbeitgeber ist, die sie in zahllosen Fällen ganz offen der Pest geopfert haben, anstatt zu riskieren, dass ihr Unternehmen eine Delle in der Bilanz bekommt.

In China hat sich eine wachsende Anti-Arbeits-Bewegung entwickelt, die trotz zahlreicher Versuche des Staates, sie zu unterbinden, an Popularität gewonnen hat[1]. Luo Huazhong brachte die Idee im April 2021 in einem Forumsbeitrag mit dem Titel „Flach liegen ist Gerechtigkeit“ auf den Weg, dem er ein Foto von sich selbst im Bett unter einer Decke anhängte, bei geschlossenen Vorhängen um das Sonnenlicht auszusperren.

Luo hatte seit mehr als zwei Jahren keine reguläre Arbeit mehr. Er musste seinen Konsum einschränken, empfand aber die vielen Freizeitmöglichkeiten, die er im Gegenzug für seine eingeschränkte Produktivität erhielt, als sehr befreiend.

In dem Beitrag erklärte er, dass die allgegenwärtige Statusangst in der chinesischen Arbeitergesellschaft ein Produkt korrumpierter Werte und überwältigenden Gruppendrucks sei. Er verkündete, es sei nichts Falsches daran, flach zu liegen und ein müßiges Leben zu führen. Durch die Überwindung seines Verlangens nach Konsumgütern und des strukturellen Drucks, produktiv zu sein, befreite er sich erfolgreich von der Knechtschaft der Arbeit.

Luos Beitrag richtete sich an Chinas urbane Jugend, die jahrelang ununterbrochen gearbeitet hatte, während das Versprechen auf ein Leben in der Mittelschicht als Lohn mit jedem Anstieg der Lebenshaltungskosten mehr und mehr schwand. Andere ehemalige Arbeiter reagierten begeistert auf seinen Beitrag und tauschten ihre Tipps aus, um mit minimaler Arbeit und reduzierten Ausgaben zu überleben.

Die Idee verbreitete sich sofort in den sozialen Medien. Im Laufe der nächsten Monate wehrten sich die Befürworter des Liegeprinzips gegen die halsabschneiderische Arbeitskultur und die hohen Lebenshaltungskosten, und die Bewegung wuchs in rasantem Tempo.

Die kommunistische Partei leitete eine Zensurkampagne ein, um jede Erwähnung von „lying-flat“ aus dem Internet zu tilgen. Die staatlichen Medien versuchten verzweifelt, Luos gefährliche Idee zu diskreditieren und die Menschen aus Scham oder Angst in die Büros und Fabriken zurückzubringen, die sie zunehmend verließen.

Gleichzeitig entstand in der englischsprachigen Welt eine weitere Anti-Arbeits-Bewegung, vor allem auf dem von Anarchisten betriebenen Reddit-Forum r/antiwork, das in nur wenigen Monaten Millionen von Abonnenten gewann. Überall auf der Welt brachten die Pandemie, die massive Inflation und die allgemeine Unzufriedenheit mit der Arbeitskultur die Menschen dazu, sich zu fragen, warum sie sich zwingen, jeden Morgen zur Arbeit zu fahren.

Was Anarchisten mit „Arbeit“ meinen, ist eigentlich sehr einfach. Arbeit ist die Maschine, die unsere Arbeitskraft aussaugt, um sich selbst zu ernähren.

Wolfi Landstreicher:

Arbeit ist in der sozialen Welt, in der wir uns befinden, die Entfremdung der Zeit, der Aktivitäten und der Kräfte des Einzelnen von sich selbst. Mit anderen Worten, sie ist die Institutionalisierung eines Prozesses, in dem die Dinge, die Sie tun, die Dinge, die ich tue, und die Dinge, die wir gemeinsam tun, von Mächten (Individuen, sozialen Strukturen usw.) außerhalb von uns selbst bestimmt werden, um ihren Interessen zu dienen.[2]

Wie bei jeder subversiven Idee, die plötzlich im Rampenlicht steht, haben leider viele Opportunisten absichtlich falsch dargestellt, was Anti-Arbeit ist, und versucht, ihre post-links-anarchistischen Wurzeln zu verschleiern. Eine ganze Reihe von Kommunisten und Liberalen haben versucht, sich diese anarchistische Idee anzueignen und sie mit ihren dezidiert arbeitsfreundlichen Ideologien des 19. Jahrhunderts.

Anti-Arbeit ist nicht nur die Kritik an der Arbeit im Kapitalismus, wie die Roten glauben machen wollen, und auch nicht die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen und netteren Chefs, wie die Liberalen vorgeben. Es ist die totale Ablehnung von Arbeit in all ihren Formen, unabhängig davon, wer der Chef ist, welche Form der Entlohnung, welches Sozial- oder Wirtschaftssystem gerade herrscht.

Es geht darum, die Institution der Arbeit vollständig zu entwurzeln, alle Systeme der Knechtschaft, die uns umgarnen, zu zerschlagen, Arbeitsplätze auf jede erdenkliche Weise zu sabotieren, die Märkte als gigantische Kartenhäuser zu entlarven und dann so lange auf sie einzuprügeln, bis alle Karten auf dem Tisch liegen.

Jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein Anfänger, der versucht, anarchistische Ideen so lange zu verwässern, bis sie so fade sind, dass sie plausibel mit dem abgestandenen ideologischen Dogma des müden politischen Programms vereinbar sind, für das er rekrutiert.

Die protestantische Arbeitsethik hat diese globale Zivilisation seit langem im Würgegriff und hat uns alle dazu traumatisiert, Produktivität als universellen Maßstab für Wert zu sehen. Diejenigen, die als harte Arbeiter wahrgenommen werden, werden von der Gesellschaft freundlich aufgenommen, während diejenigen, denen es an einer starken Arbeitsmoral oder der Fähigkeit mangelt, ihr ganzes Leben lang in mühsamer, sinnloser Knechtschaft zu schuften, als „faule Nichtsnutze“ verteufelt und prompt von ihren Freunden, ihren Erziehern, ihren Familien und ihrer Regierung ausrangiert werden.

Entgegen weit verbreiteten (und absichtlichen) Missverständnissen bedeutet Anti-Arbeit nicht, dass man jegliche körperliche Anstrengung abschaffen will, sondern dass man eine neue Lebensweise pflegt, die auf Spiel statt auf Arbeit basiert.

Das Wort „Spiel“ wurde von der arbeitsorientierten Gesellschaft ebenfalls als unangemessene Aktivität für alle Menschen im arbeitsfähigen Alter verteufelt, weil das Spiel unsere Produktivität als Arbeiter und die potenziellen Gewinne, die wir für unsere blutrünstigen Bosse erwirtschaften können, auffrisst.

Alfredo M. Bonanno:

Das Spiel zeichnet sich durch einen vitalen Impuls aus, der immer neu ist, immer in Bewegung. Indem wir so tun, als würden wir spielen, laden wir unser Handeln mit diesem Impuls auf. Wir befreien uns vom Tod. Spielen lässt uns lebendig fühlen. Es gibt uns die Aufregung des Lebens. In dem anderen Modell des Handelns tun wir alles, als wäre es eine Pflicht, als müssten wir es tun“. In der immer neuen Aufregung des Spiels, ganz im Gegensatz zur Entfremdung und zum Wahnsinn des Kapitals, können wir Freude empfinden.[3]

Als ich 12 Jahre alt wurde, fing mein Vater an, mich regelmäßig für meine „Zeitverschwendung“ beim Spielen zu beschimpfen. Von zivilisierten Kindern wird erwartet, dass sie in ein 12- bis 18-jähriges Arbeitstrainingsprogramm (Schule) eintauchen, das mit täglichen Hausaufgaben einhergeht, um sicherzustellen, dass jeder darauf konditioniert wird, seine Zeit nicht als seine Zeit zu betrachten, sondern als eine Ware, die ausschließlich von seinen zukünftigen Chefs ausgebeutet werden soll.

Jahrtausendelang war Spielen alles, was die Menschen kannten. Jäger und Sammler brauchten nicht zu arbeiten, denn alles, was sie für ihren Wohlstand brauchten, stand ihnen zur freien Verfügung. Erst als wir begannen, unsere uralten Nahrungswälder niederzubrennen, um dauerhafte Siedlungen zu errichten, Getreide anzubauen und nicht erneuerbare Ressourcen aus dem Land zu gewinnen, verdrängte die Arbeit das Spiel als treibende Kraft in der menschlichen Gesellschaft.

Anthropologen, die einige der wenigen verbliebenen Sammler-Jäger-Gruppen in verschiedenen Teilen der Welt studieren, haben häufig festgestellt, dass die egalitären, nicht-hierarchischen Gruppen in ihren verschiedenen Kulturen eher das Spiel als die Arbeit betonen.

(Entwicklungs-/Evolutionspsychologe) Dr. Peter Gray:

Anthropologen, die in abgelegene Regionen der Welt gereist sind, um Jäger- und Sammlergesellschaften zu beobachten, waren immer wieder beeindruckt vom egalitären Charakter dieser Gesellschaften. Die Menschen leben in kleinen, selbstverwalteten Gruppen von etwa 20 bis 50 Personen. Sie sind Nomaden, die von Ort zu Ort ziehen, um dem verfügbaren Wild und der essbaren Vegetation zu folgen. Besonders bemerkenswert ist, dass die Jäger und Sammler im Gegensatz zu allen anderen untersuchten Völkern keine Hierarchie in der sozialen Organisation zu haben scheinen. Sie haben keinen Häuptling oder großen Mann, keine Anführer oder Gefolgsleute. Sie teilen alles, so dass niemand mehr besitzt als ein anderer. Sie treffen alle Gruppenentscheidungen durch Diskussionen, bis ein Konsens erreicht ist. [...] Sie haben ein außerordentliches Maß an Respekt für die individuelle Autonomie. Sie sagen einander nicht, was sie tun sollen, und geben auch keine unaufgeforderten Ratschläge.[...] Damit zwei oder mehr Jungtiere miteinander spielen können, müssen sie den Drang unterdrücken, sich gegenseitig zu dominieren. Soziales Spiel erfordert immer die freiwillige Teilnahme beider (oder aller) Partner, so dass das Spiel voraussetzt, dass die Partner das Wohlwollen des anderen erhalten. Jeder Versuch, den anderen zu dominieren, würde ihn vertreiben oder eher einen Kampf als ein Spiel hervorrufen. Daher ist das Spiel mit zwei oder mehr Spielern immer eine egalitäre, kooperative Aktivität. Einige der überzeugendsten Beweise für die Anti-Dominanz-Funktion des Erwachsenenspiels stammen aus der Forschung mit verschiedenen Primatenarten. So leben beispielsweise einige Makakenarten (sogenannte tyrannische Arten) in stark hierarchisch gegliederten Kolonien, in denen viel gezankt und um die Macht gekämpft wird und relativ wenig zusammengearbeitet wird, außer unter engen Verwandten; andere Arten (egalitäre Arten) leben in Kolonien mit abgeschwächten Hierarchien, in denen wenig gekämpft und viel zusammengearbeitet wird, sogar unter Nicht-Verwandten. In Übereinstimmung mit der Theorie, die ich hier vorstelle, wurde beobachtet, dass die egalitären Arten im Erwachsenenalter mehr soziale Spiele betreiben als die tyrannischen Arten, offenbar als Mittel zur Förderung der Zusammenarbeit. [...] Meine Theorie ist, dass Jäger und Sammler überall gelernt haben, dass sie Aggressionen abbauen und Kooperation und Teilen fördern können, indem sie ihr gesamtes soziales Leben in ein Spiel verwandeln. Kinder, die in Jäger- und Sammlerkulturen aufwachsen, haben mehr Gelegenheit zum Spielen als Kinder, die in irgendeiner anderen von Anthropologen beobachteten Kultur aufwachsen, und wenn sie erwachsen werden, setzen sie ihre spielerische Art fort. Der Umgang der Jäger und Sammler mit der Arbeit (z. B. mit dem Jagen und Sammeln) ist spielerisch, da er sozial ist (die Menschen jagen und sammeln mit Freunden, in Gruppen) und immer freiwillig erfolgt - niemand wird zum Jagen oder Sammeln gezwungen, er wird ohnehin gefüttert. Ihre Religionen sind spielerisch, sehr phantasievoll und undogmatisch, mit Göttern, die verletzlich sind und bei religiösen Festen als Spielkameraden dienen. Sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder beschäftigen sich regelmäßig und spielerisch mit Musik, Tanz, Kunst und nicht wettbewerbsorientierten Spielen. Sogar ihre Mittel, um die aufkeimenden Dominanzbestrebungen eines anderen zurückzudrängen, sind spielerisch, zumindest am Anfang. Sie denken sich vielleicht ein albernes Lied über die Person aus, um sich über ihren übertriebenen Stolz lustig zu machen, oder sie necken sie damit, dass sie sich für einen „großen Mann“[4] halten.

Es ist eine wahrhaft tragische Entwicklung, dass die Arbeit und all ihr autoritärer Ballast das Spiel in der großen Mehrheit der menschlichen Kulturen so erfolgreich verdrängt hat. Eines der wichtigsten Dinge, die wir Anarchisten für uns selbst tun können, ist, die Freude am Spiel wieder zu erlernen und den Produktivitätszwang aufzugeben, der uns von verschiedenen Autoritätsfiguren unser ganzes Leben lang eingehämmert wurde.

Wenn andere Kulturen das konstruktive Spiel der Sammler und Jäger übernehmen würden, würde die protestantische Arbeitsethik bald ihren Todesgriff auf das öffentliche Bewusstsein verlieren.

Arbeit muss uns nicht definieren, und unsere Produktivität in der Maschine muss nicht das Maß für unseren Wert sein. Wenn wir unser ganzes Leben dafür einsetzen, die Maschine am Laufen zu halten, sollten wir das als die krankhafte Verschwendung unserer Existenz ansehen, die es in Wirklichkeit ist. Die Maschine zermalmt schließlich alles Leben, die Frage ist nur, wie lange du durchhältst, während ihre bunten Hebel winzige Löcher in dich stoßen und ihre Zahnräder langsam deine Knochen zermalmen.

Gesegnet sei der Herr, der uns mit seiner großzügigen Arbeit beschenkt

In einer Welt, in der sich alles um die Arbeit dreht, wird die Wirtschaft verehrt - als heiliges, göttliches Wesen behandelt. Jeder Moment, der mit Spiel, Müßiggang oder unrentablen kreativen Tätigkeiten verbracht wird, ist ein Penny, den wir der allmächtigen Wirtschaft stehlen. Wer nicht willens oder in der Lage ist, seine Produktivität aufrechtzuerhalten, versündigt sich damit gegen die wahre Gottheit unserer Zeit: Die Wirtschaft ist unser einziger wahrer Gott, und das schon seit Jahrzehnten. Und er ist ein rachsüchtiger Gott. Jeder, der sich gegen ihn versündigt, wird von seinen Geistlichen in die Gosse der Gesellschaft gestoßen und zum Verrotten und Sterben zurückgelassen.

Es gibt nichts, was die Wirtschaft mehr genießt, als wenn ihr Klerus sündige, unproduktive Arbeiter nimmt und sie ihm opfert - das ist der Grund, warum Obdachlosigkeit und Gefängnisse so wesentliche Bestandteile der kapitalistischen Zivilisation sind.

Das dröhnende Mantra unseres Gottes kann auf der ganzen Welt gesungen werden - Arbeite oder stirb - Arbeite oder stirb - und wenn du schließlich an der Belastungsgrenze angelangt bist und tatsächlich stirbst - dann tu es ganz öffentlich, so dass die anderen Anbeter gezwungen sind, sich dein Elend anzusehen, um zu bezeugen, was mit Arbeitern passiert, die nicht mit der Plackerei Schritt halten können. Sie werden versuchen, es nicht zu bemerken, aber sie werden das Elend aus den Augenwinkeln sehen und es wird ihnen noch mehr Angst vor Gott einflößen.

Arbeiten oder sterben - Arbeiten oder sterben - Arbeiten oder sterben. Das ist der Refrain, der uns fast jeden Moment unseres Lebens in den Ohren klingt, selbst unsere „freie Zeit“ wird vom Gespenst der Arbeit völlig verschlungen. Wir sind nicht mehr in der Lage, die Einfachheit des Daseins zu genießen, stattdessen messen wir unsere Produktivität in jedem wachen Moment und bestrafen uns selbst, wenn wir nicht mit unseren Kollegen mithalten können. Ein guter Arbeiter findet immer Wege, seine Fähigkeiten zu entwickeln und seinen Nutzen für die Maschine zu erhöhen. Ein guter Arbeiter klettert ständig in der Hierarchie nach oben, um eines Tages in die Reihen der heiligen Geistlichen aufzusteigen und die nichtsnutzigen Faulpelze unter ihm für ihre ekelhaften Minderleistungen zu bestrafen.

Die moderne Anti-Arbeitsbewegung wurde Ende des 20. Jahrhunderts von dem Anarchisten Bob Black ins Leben gerufen. Jahrhunderts von dem Anarchisten Bob Black ins Leben gerufen. Black verbrachte Jahre seines Lebens damit, sich gegen die konservativen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts von Produktivität, Industrialisierung und menschlicher Kommerzialisierung zu wehren, die sowohl von kapitalistischen als auch von kommunistischen (einschließlich anarcho-kommunistischen) Gelehrten und Praktikern stammen. Er war besonders frustriert, als er sah, wie sich andere Anarchisten weigerten, sich von der miserablen Arbeitskultur zu trennen, die sie von den miserablen Arbeitern geerbt hatten, die ihnen das Leben schenkten.

Bob Black:

Die Arbeit ist die Quelle fast allen Elends auf der Welt. Fast jedes Übel, das du dir vorstellen kannst, hat seinen Ursprung in der Arbeit oder darin, dass wir in einer Welt leben, die für die Arbeit geschaffen wurde. Um das Leiden zu beenden, müssen wir aufhören zu arbeiten. [...] Die Liberalen sagen, wir sollten die Diskriminierung am Arbeitsplatz beenden. Ich sage, wir sollten die Beschäftigung beenden. Die Konservativen unterstützen Gesetze zum Recht auf Arbeit. In Anlehnung an Karl Marx' eigenwilligen Schwiegersohn Paul Lafargue befürworte ich das Recht, faul zu sein. Die Linken sind für Vollbeschäftigung. Wie die Surrealisten - mit dem Unterschied, dass ich keine Witze mache - bin ich für Vollarbeitslosigkeit. Trotzkisten agitieren für die permanente Revolution. Ich agitiere für permanentes Feiern. Aber wenn alle Ideologen (wie sie es tun) für Arbeit eintreten - und nicht nur, weil sie vorhaben, andere dazu zu bringen, ihre Arbeit zu tun -, sind sie seltsam zurückhaltend, dies zu sagen. Sie werden sich endlos über Löhne, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, Ausbeutung, Produktivität, Rentabilität auslassen. Sie reden gerne über alles, nur nicht über die Arbeit selbst. Diese Experten, die uns das Denken abnehmen wollen, teilen nur selten ihre Schlussfolgerungen über die Arbeit, so wichtig sie im Leben von uns allen auch sein mag. Untereinander streiten sie sich über die Details. Gewerkschaften und Management sind sich einig, dass wir die Zeit unseres Lebens im Tausch gegen unser Überleben verkaufen sollten, auch wenn sie um den Preis feilschen. Marxisten meinen, wir sollten von Bürokraten beherrscht werden. Libertäre meinen, wir sollten von Geschäftsleuten beherrscht werden. Den Feministinnen ist es egal, in welcher Form wir herumkommandiert werden, solange die Chefs Frauen sind. Es ist klar, dass diese Ideologen ernsthafte Differenzen darüber haben, wie die Beute der Macht aufgeteilt werden soll. Genauso klar ist, dass keiner von ihnen etwas gegen die Macht als solche hat und alle wollen, dass wir weiter arbeiten[5].

Ein Workerist ist jeder, der sich für Ideologien, Systeme und Lebensstile einsetzt, die sich um die Arbeit drehen. Dazu gehören alle Liberalen, Rechten, demokratischen Sozialisten, Sozialdemokraten, Zentristen, Kommunisten und Faschisten auf der Welt. Es handelt sich dabei um durch und durch arbeitsorientierte, industrielle Ideologien, die uns die Idee verkaufen wollen, dass Menschen und andere Tiere dazu da sind, am Fließband zu arbeiten, Ressourcen abzubauen und Waren für den Markt herzustellen, loyale Diener der verehrten Produktivkräfte zu sein. Sie alle sehen die Welt durch dieselbe produktivitätsorientierte, industrielle Linse, nur mit leicht veränderter Tönung.

Als Bob Black 1985 „Die Abschaffung der Arbeit“ schrieb und „ein kollektives Abenteuer in allgemeiner Freude und freier, voneinander abhängiger Ausgelassenheit“ forderte, schlug er nicht vor, der Arbeit einen schöneren Anstrich zu geben, um sie demokratischer, leistungsorientierter oder finanziell lohnender zu machen. Er schlug nicht vor, dass wir uns abrackern und in die Wirtschaft investieren sollten, um wohlhabend genug zu werden, um eines Tages als Vermieter und Aktionäre ein passives Einkommen zu erzielen. Er schlug vor, sich von der Arbeit in ihrer Gesamtheit zu trennen. Alle Strukturen der Arbeit niederreißen und all jenen, die diese seelenzerstörenden Strukturen aufrechterhalten, so lange gegen das Schienbein treten, bis sie loslassen.

Dieser Punkt wird von den abgestandenen Linken, die sich genau dieses anarchistische Konzept angeeignet haben und versuchen, es in die Unterwerfung zu prügeln, völlig übersehen. Sie werden immer bereit sein, sich anarchistischer Ideen zu bemächtigen und sie sofort zu kastrieren, wenn sie sehen, dass sie in irgendeiner Weise an Fahrt gewinnen. Aber die Linke wird niemals gegen Arbeit sein. Das würde allem zuwiderlaufen, wozu die Linke da ist.

Die gesamte Arbeiterbewegung - die Gewerkschaften, die sozialistischen Parteien, die Akademiker und Twitter-Theoretiker - haben sich ganz und gar dem Aufbau der tragenden Wände ihrer Machtbasis verschrieben: der Ideologie der Arbeit. Ohne Arbeitnehmer und Arbeitsplätze gibt es keinen endlos rotierenden Wettlauf zwischen links und rechts, und alles, worauf beide Seiten angewiesen sind, um ihre Macht- und Reichtumsmachinationen zu befriedigen, zerfällt in Trümmer. Linke Organisatoren, die versuchen, Anti-Arbeit in „Arbeit, aber mit größeren Gewerkschaften“ umzudefinieren, sind opportunistische Wiesel.

Ebenso wenig ist Anti-Arbeit ein Programm zum Aufbau stärkerer Wohlfahrtsstaaten mit universellen Grundeinkommen, die den arbeitsindustriellen Komplex subventionieren und so den wachsenden Drang zur Revolte besänftigen, die Plünderung unserer Ökosysteme durch die Wirtschaft verlängern und uns noch mehr als bisher von den Managern der Produktivität abhängig machen.

Gegen die Arbeit zu sein bedeutet, die Büros, Lagerhäuser, Bauernhöfe, Baustellen, Restaurants und Supermärkte, die uns alle gefangen halten, mit einem Bulldozer zu zerstören, alles in einen riesigen Haufen glitzernder Trümmer zu werfen, ein strahlendes Lagerfeuer anzuzünden und die ganze Nacht zu singen, zu tanzen und zu ficken, während die süßen Dämpfe von einer Million Kopierern und Aktenschränken die Luft erfüllen.

Anti-Arbeit ist die totale Ablehnung einer obszön traumatischen und perversen Lebensweise, die wir kollektiv so konditioniert haben, dass wir sie fast von Geburt an als normal akzeptiert haben, als wir von der Titte unserer Mutter weggezogen und in eine Vorschule gesteckt wurden, damit sie wieder ins Büro gehen konnte.

Was passiert also, wenn das Lagerfeuer erloschen ist und wir uns von einem arbeitsorientierten Leben in ein spielorientiertes Leben verabschieden?

Bob Black:

Spielen ist nicht passiv. Zweifellos brauchen wir alle, unabhängig von Einkommen und Beruf, viel mehr Zeit für Faulheit und Faulheit, als wir je genießen können, aber sobald wir uns von der arbeitsbedingten Erschöpfung erholt haben, wollen fast alle von uns handeln.

Der Sinn der Anti-Arbeit, die von all dem Müll der linken und marxistischen Ideologie befreit wurde, die sie schnell verschlungen hat (ich gebe Graeber die Schuld dafür, diesen Prozess in Gang gesetzt zu haben), besteht darin, die flüchtige Existenz zu schätzen und sie mit Dingen zu verbringen, die man gerne tun möchte. Nicht Dinge, zu denen dich deine Chefs zwingen, indem sie dir drohen, dich der großen Wirtschaft im Himmel zu opfern, wenn du nicht ihrem Skript folgst.

Anti-Arbeit ist der brennende Wunsch, sich von dem kakophonischen Mantra des Workeristen zu befreien, das einem ständig in den Ohren klingt, um nicht mehr die unterwürfige Rolle zu spielen, die einem von der Großen Wirtschaft zugewiesen wird, sondern seinen eigenen Weg zu gehen und durch freudiges Spiel einen echten Sinn zu finden.

Henry Miller:

Die Welt begann erst in dem Moment etwas von mir zu bekommen, als ich aufhörte, ein ernsthaftes Mitglied der Gesellschaft zu sein und ich selbst wurde. Der Staat, die Nation, die vereinigten Nationen der Welt waren nichts anderes als eine große Ansammlung von Individuen, die die Fehler ihrer Vorväter wiederholten. Sie waren von Geburt an im Rad gefangen und drehten es bis zum Tod - und diese Tretmühle versuchten sie zu würdigen, indem sie sie „Leben“ nannten. Wenn man jemanden bat, das Leben zu erklären oder zu definieren, was das A und O war, bekam man einen leeren Blick als Antwort. Das Leben war etwas, das Philosophen in Büchern behandelten, die niemand las. Diejenigen, die mitten im Leben standen, die „Pfropfen im [Pferde]Geschirr“, hatten keine Zeit für solche müßigen Fragen. „Du musst doch essen, oder?"[6]

Anti-Arbeit ist das Streben nach Glück zu Ihren eigenen Bedingungen. Ein Leben, das man wirklich will, Entscheidungen, die man als Individuum trifft, ungehindert von den erdrückenden Anforderungen der Massengesellschaft.

Anti-Arbeit ist die Weigerung, die Autorität von Chefs und Ökonomen zu akzeptieren, selbst wenn man sich mit einfacheren Mahlzeiten und hässlicheren Möbeln begnügen muss als die Arbeitsleiche von nebenan. Es geht darum, das makabre Konstrukt des Arbeitslebens als das zu erkennen, was es wirklich ist, und sich die Hand zu reichen, um seine Einzigartigkeit zurückzufordern, bevor seine kurze Existenz auf diesem Planeten endet. Es geht darum, den lange vergrabenen wilden Kampfgeist zu entfesseln und herauszufinden, wer man nach der jahrzehntelangen starren Indoktrination durch Krawattenträger wirklich ist.

Anti-Arbeit ist der Drang, jeden Tempel der Großen und Mächtigen Wirtschaft (geheiligt sei sein Name) zu zerstören und alle seine Geistlichen zu töten, bevor unsere Körper und unser Geist versagen und wir an der Reihe sind, ihm geopfert zu werden.

Anti-Arbeit, Freunde, ist Anarchie.

[1] The Guardian.The low-desire life: why people in China are rejecting high-pressure jobs in favour of ‘lying flat’. www.theguardian.com/world/2021/jul/05/the-low-desire-life-why-people-in-....

[2] Landstreicher, Wolfi. A Sales Pitch for the Insurrection™. https://theanarchistlibrary.org/library/wolfi-landstreicher-apio-ludd-feral-faun-a-sales-pitch-for-the-insurrection.

[3] Bonanno, Alfredo M. Armed Joy. https://theanarchistlibrary.org/library/alfredo-m-bonanno-armed-joy .

[4] Gray, Peter. The Play Theory of Hunter-Gatherer Egalitarianism. www.psychologytoday.com/us/blog/freedom-learn/201908/the-play-theory-hun....

[5] Black, Bob. The Abolition of Work. https://theanarchistlibrary.org/library/bob-black-the-abolition-of-work .

[6] Miller, Henry. Sexus (Obelisk Press, 1949.)

[Übersetzt von Dancing Bull

Anmerkung: "Workerist" ist ohne Kenntnis dieses Essays unübersetzbar, daher habe ich es als (neues) Fremdwort so stehen gelassen.

Von ziq gibt es auf raddle diverse Essays: https://raddle.me/wiki/ziq_essays

Und auf Patreon auch mehrere Videos: https://www.patreon.com/ziq

Schöne Darstellung, was Anarchie ist: https://youtu.be/F2kqAmbK5d8 ]