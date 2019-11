[B] Muss erst alles in die Luft gehen.

Muss erst alles in die Luft gehen.

Es ist soweit. Wir haben den Prozesstermin der Räumungsklage bekommen. Leider ist es doch viel früher, als das womit wir gerechnet haben.

Der Termin ist am 12.12.19 um 13:30Uhr im Saal 126 im Landgericht am Tegeler Weg.

Über die Gründe der schnellen Bearbeitung lässt sich viel spekulieren. Auffällig ist natürlich die zeitliche Nähe zu den Prozessen von Liebig34 und Potse und dem Termin der Urteilsverkündung vom Syndikat. Dies lädt dazu ein zu vermuten, dass ein gemeinsamer Räumungstag geplant ist, vielleicht im Januar.

Aber fern ab von Spekulationen, rufen wir dazu auf aktiv zu werden. Wir rufen dazu auf, Vorbereitungen für Räumungsszenarien zu treffen, egal ob Meute, Syndi, Potse oder 34. Jede Räumung ist eine zu viel.

Damit „One struggle, one fight“ keine leere Phrase ist, rufen wir dazu auf im Falle einer unangekündigten Räumung von Syndikat und/oder Liebig34 vor unserem Termin, sich mit uns an diesem Tag um 18Uhr an der Ecke Mariannenstraße/Reichenberger Straße zu treffen. Die Meuterei bleibt in diesem Fall natürlich geschlossen.

Wir laden natürlich ein, zum Prozess am obengenannten Termin zu kommen und uns dort zu unterstützen. Aber das Gericht wird nicht für uns entscheiden. Daher ist das einzige was uns bleibt unsere Wut und unseren Widerstand auf die Straße zu tragen. Am 07.12.19 (Achtung verschoben!) gibt es die schon angekündigte Luft-Demo. Fliegt vorbei und beteiligt euch. Damit wären wir dann zu Erde, Wasser und Luft unterwegs gewesen um für die Meute zu demonstrieren. Vielleicht fällt ja dem ein oder der anderen was zum Thema Feuer ein.

Bereitet euch vor, das könnte der Winter der Räumungen werden!

Jetzt mal richtige auf die Kacke haun!