Vor dem Naziaufmarsch in Bielefeld wurde Bernd Stehmann geoutet

Text des Outingflyers:

Bernd Stehmann

Herforder Str. 9

33818 Leopoldshöhe

Im Vorfeld des geschichtsrelativierenden und zur Ehre der Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck stattfindenden Naziaufmarsches am 09.11.19 in Bielefeld, wollen wir Sie gezielt auf Nazis und Strukturen in Ihrer Nachbarschaft aufmerksam machen.

Bernd Stehmann ist ein seit Jahrzehnten aktiver Nazi. Früher wie heute ist er bereit, seine rechte Ideologie auch mit Gewalt durchzusetzen. Folgend ein paar Beispiele: In den 1980er Jahren war er Führungskader in der militanten Naziorganisation "FAP" (Freiheitliche Deutsche Arbeiter-partei). Anfang der 2000er Jahre war er im Rahmen von Kameradschaftstreffen in der Bielefelder Kneipe "Postmeister" immer wieder an Übergriffen auf Menschen beteiligt, welche nicht in sein nazistisches Weltbild passten. Darüber hinaus war er über all die Jahre hinweg Teilnehmer bei verschiedenen Nazidemonstrationen quer durch das gesamte Bundesgebiet. Im Rahmen dieser zeigt sich deutlich, dass er bestens in der Naziszene vernetzt ist. Zuletzt versuchte er, im August 2019 bei einer Kundgebung der Partei "Die Rechte" in Horn-Bad Meinberg Gegendemonstrierende mit Schlägen und Tritten anzugreifen.

Wir halten es für zwingend notwendig, immer wieder auf Nazis und ihre Umtriebe aufmerksam zu machen. Besonders die Nachbar*innen sollten wissen, wer sich in ihrem Umfeld bewegt. Das rechte und nazistische Gedankengut, wie auch Bernd Stehmann es vertritt, sorgt regelmäßig dafür, dass andersdenkende Menschen verletzt oder auch getötet werden. Ausschreitungen wie im letzten Jahr in Chemnitz, der Mord an Walter Lübcke oder wie zuletzt der Anschlag in Halle zeigen deutlich was passiert, wenn rechter Ideologie nichts engegengesetzt wird.

Nazistrukturen aufdecken und bekämpfen!

Für einen engagierten Antifaschismus, statt Nationalismus und Volksgemeinschaft!