Memory Antifa Campaign 2019 starts

★ English ★ Russian ★ German ★ Dutch ★ Ukrainian ★ Polish ★ Hebrew ★ Romanian ★ Greek ★ Spanish ★ Portuguese ★ Italian ★ Swedish ★ French ★ Croatian ★ Finnish ★

★ English ★



November 16, 2019 marks the 10th anniversary of the assassination of Ivan "Kostolom" Khutorskoi- a comrade, friend and elder brother.

He was a significant member of the anti-fascist movement in the beginning of the millenia, one of the leaders of RASH-Moscow. Ivan not only inspired people for the struggle against neo-Nazis who created a lawless environment on the streets of Russian cities, he was an example for us, thanks to his personal qualities: moral courage, devotion to friends, responsibility and kindness. It is impossible to overestimate his contribution to the anti-fascist scene in the Eastern Europe countries.

We launch a campaign in memory of Ivan and other anti-fascists who died at the hands of right-wing radicals in 21st century.

We ask you to join the solidarity actions in your city from November 10 to December 10: draw a graffiti, place a banner during football match, make a campaign or an commemoration event. All ideas are welcome. A movie about Ivan is avaliable with the subtitles in different languages https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

Post the photo and text for the campaign with the hashtag #memory161 or/and send it to memory161@riseup.net. We also collect information about anti-fascists from all over the world murdered by neo-Nazis and other right-wing extremists during last 20 years. Please send photos and texts as well as clarifying questions to memory161@riseup.net.

Distribute this text, information about solidarity actions and campaigns among your comrades and on the anti-fascist resources of your cities and countries.

No one is forgotten, nothing is forgotten.

★ Russian ★



16 ноября 2019 года исполняется 10 лет, как с нами нет товарища, друга и старшего брата Ивана «Костолома» Хуторского.

Он был заметным участником антифашистского движения в «нулевые», одним из лидеров RASH-Москва. Иван не только вдохновлял на борьбу против неонацистов, творивших беспредел на улицах российских городов, он был для нас примером благодаря своим личным качествам: силе духа, преданности друзьям, ответственности и доброте. Невозможно переоценить вклад этого человека в борьбу и становление антифашистской сцены в странах Восточной Европы.

Мы запускаем кампанию в память об Иване и других антифашистах, которые погибли от рук правых радикалов в 21 веке.

Призываем с 10 ноября по 10 декабря провести акции солидарности в своём городе: нарисовать граффити, разместить баннер на трибуне футбольной команды, сделать акцию или вечер памяти.

Фильм об Иване с субтитрами есть на разных языках. https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

Выкладывайте фото и текст о проведенных акциях с хештегом #memory161 либо присылайте на memory161@riseup.net.

Мы собираем информацию об антифашистах со всего мира, убитых неонацистами и ультраправыми экстремистами в течение последних 20 лет. Просим присылать фотографии и тексты, а также уточняющие вопросы, на memory161@riseup.net.

Распространяйте этот текст, информацию об акциях солидарности и кампании среди товарищей и на антифашистких ресурсах ваших городов и стран.

Никто не забыт, ничто не забыто.

★ German ★



Am 16. November 2019 jährt sich zum 10. Mal die Ermordung von Ivan "Kostolom" Khutorskoi - einem Genossen, Freund und Bruder.

Er war Anfang des zweiten Jahrtausends ein bedeutendes Mitglied der antifaschistischen Bewegung, eine der wichtigsten Personen von RASH-Moskau. Ivan inspirierte nicht nur Menschen für den Kampf gegen Neonazis, die auf den Straßen russischer Städte eine gesetzlose Umgebung schufen, sondern er war auch ein Beispiel für uns, dank seiner persönlichen Eigenschaften: Zivilcourage, Hingabe zu Freunden, Verantwortung und Freundlichkeit. Es ist unmöglich, seinen Beitrag zur antifaschistischen Szene in den osteuropäischen Ländern zu überschätzen.

Wir starten eine Kampagne zum Gedenken an Ivan und andere Antifaschisten, die im 21. Jahrhundert durch Rechtsradikale ermordet worden sind.

Wir rufen dazu auf, sich vom 10. November bis 10. Dezember an den Solidaritätsaktionen in euren Städten zu beteiligen oder selbst welche zu organisieren: malt ein Graffiti, platziert ein Banner während eines Fußballspiels, macht eine Kampagne oder eine Gedenkveranstaltung. Alle Ideen sind willkommen. Ein Film über Ivan ist mit den Untertiteln in verschiedenen Sprachen erhältlich https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

Postet das Foto und den Text der Kampagne mit dem Hashtag #memory161 oder/und schicke es an die memory161@riseup.net.

Wir sammeln auch Informationen über Antifaschisten aus aller Welt, die in den letzten 20 Jahren von Neonazis und anderen Rechten ermordet wurden.

Teilt diesen Text, Informationen über Solidaritätsaktionen und Kampagnen unter euren Genossen und über die antifaschistischen Kanäle in euren Städten und Ländern.

Niemand wird vergessen, nichts wird vergessen.

★ Dutch ★



16 november 2019, de 10de verjaardag van de moord op Ivan “Kostolom” Khutorskoi – een kameraad, vriend en oudere broer.

Hij was een belangrijk lid van de antifascistische beweging in het begin van het milleneum. Ivan inspireerde niet alleen mensen in de strijd tegen neonazi’s, die van de straten in de Russische steden een wetteloze omgeving maakten, hij was een voorbeeld voor ons allen door zijn persoonlijke kwaliteiten: morele moed, toewijding aan zijn vrienden, verantwoordelijkheidszin en vriendelijkheid. Zij bijdrage aan de antifascistische scene in de Oost Europese landen kan onmogelijk overschat worden.

We lanceren een campagne ter nagedachtenis van Ivan en andere antifascisten die in de 21ste eeuw zijn omgekomen door de hand van rechts radicalen.

Wij vragen jullie om deel te nemen aan solidariteitsacties in jullie stad van 10 november tot 10 december: Spuit een graffiti, toon een banner tijdens een voetbalmatch, voer een campagne of doe een herdenkingsactie... Alle ideeën zijn welkom. Er is een film over Ivan, ondertiteld in verschillende talen, beschikbaar. https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

Plaats de foto en de tekst van de campagne met de hashtag #memory161 of zend het naar de memory161@riseup.net.

We verzamelen ook informatie over antifascisten van overal ter wereld die door neonazi’s of andere rechtse extremisten de laatste 20 jaar werden vermoord.

Verspreid deze tekst en informatie over solidariteitsacties en campagnes onder je vrienden en op antifascistische fora in jullie stad en land.

Niemand wordt vergeten, niets wordt vergeten.

★ Ukrainian ★



16 листопада 2019 - 10 років, як з нами більше немає товариша, друга та старшого брата Івана «Костолома» Хуторського.

Він був помітним учасником антифашиського руху під час «нульових», одним з лідерів RASH-Москва. Іван не лише надихав на боротьбу проти неонацистів, створювавших свавілля на вулицях російських міст, він був для нас прикладом, завдяки своїми особистими якостями:

Силою волі, відданістю друзям, відповідальністю та добротою. Неможливо переоцінити внесок цієї людини у боротьбу та становлення антифашистської сцени в країнах східної Європи.

Ми розпочинаємо кампанію в пам’ять про Івана та інших антифашистів, які загинули від рук праворадикалів у 21 столітті.

Закликаємо з 10 листопада по 10 грудня провести акції солідарності у своєму місті: Намалювати графіті, розмістити банер на трибуні футбольного клубу, організувати акцію або вечір пам’яті.

Фільм про Івана із субтитрами існує на різних мовах. https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

Публікуйте фото та текст про проведені акції із хештегои #memory161 або надсилайте на memory161@riseup.net.

Ми збираємо інформацію про антифашистів із усього світу, вбитих неонацистами та праворадикальним екстремістами на протязі останніх 20 років. Просимо надсилати фотографії та тексти а також питання по адресі memory161@riseup.net.

Поширюйте цей текст, інформацію про акції солідарності та кампаніїсеред товаришів та на антифашистських ресурсах ваших міст та країн.

«Никто не забыт, ничто не забыто»

★ Polish ★



16 listopada 2019 r. przypada 10. rocznica zabójstwa Iwana „Kostoloma” Chutorskiego - towarzysza, przyjaciela i starszego brata.

Iwan był znaczącym członkiem ruchu antyfaszystowskiego na początku tysiąclecia, jednym z liderów RASH-Moskwy. Iwan nie tylko zainspirował ludzi do walki z neonazistami, którzy urządzili bezprawie na ulicach rosyjskich miast, ale był również dla nas przykładem dzięki swoim cechom charakteru: moralnej odwadze, oddaniu przyjaciołom, odpowiedzialności i życzliwości. Nie można przecenić jego wkładu w antyfaszystowską scenę w krajach Europy Wschodniej.

Rozpoczynamy kampanię ku pamięci Iwana i innych antyfaszystów, którzy zginęli z rąk prawicowych radykałów w XXI wieku.

Prosimy Cię o dołączenie do akcji solidarnościowych w Twoim mieście od 10 listopada do 10 grudnia: narysuj graffiti, wywieś baner podczas meczu piłki nożnej, zrób kampanię lub wydarzenie upamiętniające. Wszystkie pomysły są mile widziane. Film o Iwanie jest dostępny z napisami w różnych językach https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

Opublikuj zdjęcie i tekst kampanii z hashtagiem #memory161 lub / i wyślij je na adres memory161@riseup.net.

Gromadzimy również informacje o antyfaszystach z całego świata zamordowanych przez neonazistów i innych prawicowych ekstremistów w ciągu ostatnich 20 lat.

Przekaż ten tekst, informacje o akcjach solidarnościowych i kampaniach wśród swoich towarzyszy oraz na antyfaszystowskich platformach swojego miast i kraju.

Nikt nie jest zapomniany, nic nie jest zapomniane

★ Hebrew ★



ב16 בנובמבר 2019 נציין 10 שנים לרצח של איוון " קוסטולום" חוטורסקוי קומראדת חבר ואח.

איוון היה חבר משמעותי בתנועה האנטי-פאשיסטית בתחילת המילניום, וחלק ממנהיגיRASH-Moscow. איוון לא רק העניק השראה לאנשים למאבק בניאו נאצים אשר יצרו סביבה חסרת חוק ברחבי ערים ברוסיה, הוא גם היווה דוגמה עבורינו בזכות תעונותיו האישיות: אומץ לב,מוסריות, מסירות לחברים, אחריות ואדיבות. אי אפשר שלא להעריך את תרומתו הרבה לסצנה האנטי-פשיסטית במדינות מזרח אירופה.

לכן אנו פותחים בקמפיין לזכרם של איוון ואנטי-פשיסטים אחרים שנרצחו בידי רדיקלים ימניים במאה ה21, ומבקשים מכם להצטרף לפעולות הסולידריות בעירכם מה 10 בנובמבר עד ה10 בדצמבר על ידיי ציור גרפיטי, הצבת כרזות במהלך משחקי כדורגל, עשיית קמפיין או אירוע הנצחה. כל רעיון יתקבל בברכה. ניתן גם להשיג סרט על איוון עם כתוביות בשפות שונות. https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

פרסמו את התמונה והטקסט של הקמפיין באמצעות HASHTAG #memory161 או ו שלח או לmemory161@riseup.net.

אנחנו גם אוספים מידע על אנטי-פשיסטים מכל העולם אשר נרצחו על ידי ניאו נאצים וקיצוניים ימניים אחרים במהלך 20 השנים האחרונות.

הפיצו טקסט זה ,מידע על פעילות סולידריות וקמפיינים במקורות אנטי-פשיסטיים בערים ובמדינות.

No one is forgotten, nothing is forgotten.

★ Romanian ★



Pe 16 noiembrie 2019 se împlinesc 10 ani de la asasinarea lui Ivan „Kostolom” Khutorskoi - tovarăș, prieten și frate mai mare.

El a fost un membru semnificativ al mișcării antifasciste la începutul mileniului, unul dintre liderii RASH-Moscova. Ivan nu numai că a inspirat oamenii pentru lupta împotriva neonaziștilor care au creat un mediu fără legi pe străzile orașelor rusești, a fost un exemplu pentru noi, datorită calităților sale personale: curaj moral, devotament față de prieteni, responsabilitate și bunătate. Este imposibil să-i supraestimăm contribuția la scena antifascistă din țările Europei de Est.

Deasemenea lansăm o campanie în memoria lui Ivan și a altor anti-fasciști care au murit pe mâna radicalilor de dreapta în secolul XXI.

Vă rugăm să vă alăturați acțiunilor de solidaritate din orașul dvs. în perioada 10 noiembrie - 10 decembrie: desenați un graffiti, așezați un banner în timpul meciului de fotbal, faceți o campanie sau un eveniment de comemorare.

Toate ideile sunt binevenite. Un film despre Ivan este valabil cu subtitrare în diferite limbi https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

Postează fotografia și textul pentru campanie cu hashtag-ul #memory161 sau / și trimite-l la memory161@riseup.net.

De asemenea, colectăm informații despre anti-fasciști din întreaga lume uciși de neo-naziști și de alți extremiști de dreapta în ultimii 20 de ani. Vă rugăm să trimiteți fotografii și texte, precum și clarificări la memory161@riseup.net.

Distribuie acest text, informații despre acțiuni și campanii de solidaritate între tovarășii tăi și despre resursele antifasciste din orașele și țările tale.

Nimeni nu este uitat, nimic nu este uitat.

★ Greek ★



16 Νοεμβρίου 2019, μια ημερομηνία που σηματοδοτεί την 10η επέτειο από τη δολοφονία του Ivan "Kostolom" Khutorskoi -συντρόφου, φίλου και μεγαλύτερου αδελφού.

Ο Ιβάν ήταν ένα σημαντικό μέλος του αντιφασιστικού κινήματος στην αρχή της χιλιετίας κι ένας από τις ηγετικές μορφές του RASH-Μόσχας. Ο Ιβάν όχι μόνο ενέπνευσε τους ανθρώπους στον αγώνα ενάντια στους νεοναζί που δημιούργησαν ένα άνομο περιβάλλον στους δρόμους των ρωσικών μητροπόλεων, αλλά παράλληλα υπήρξε παράδειγμα για μας χάρη στις προσωπικές ποιότητες του: ηθική γενναιότητα, αφοσίωση στη φιλία, υπευθυνότητα και ευγένεια. Είναι αδύνατο να μην εκτιμηθεί η συμβολή του στην αντιφασιστική σκηνή στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Ξεκινάμε μια καμπάνια στη μνήμη του Ιβάν και άλλων αντιφασιστών που δολοφονήθηκαν από χέρια εξτρεμιστών της άκρας δεξιάς τον 21ο αιώνα.

Σας καλούμε, από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, να συμμετάσχετε στις δράσεις αλληλεγγύης στην πόλη σας: να κάνετε ένα γκράφιτι, να τοποθετήσετε ένα πανό κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, να κάνετε μια καμπάνια ή μια εκδήλωση μνήμης. Όλες οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτες. Υπάρχει επίσης μια ταινία για τον Ιβάν με υπότιτλους σε διάφορες γλώσσες https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

Δημοσιεύστε τη φωτογραφία και το κείμενο της καμπάνιας με την ετικέτα hash #memory161 ή / και στείλετε στο memory161@riseup.net.

Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες για αντιφασίστες και αντιφασίστριες από όλο τον κόσμο που δολοφονήθηκαν από νεοναζί και άλλους δεξιούς εξτρεμιστές κατά τα τελευταία 20 χρόνια. Στείλτε φωτογραφίες και κείμενα καθώς και διευκρινιστικές ερωτήσεις στο memory161@riseup.net.

Διαδώστε αυτό το κείμενο, αυτές τις πληροφορίες σχετικά με δράσεις αλληλεγγύης και καμπάνιες μεταξύ των συντρόφων σας και στα αντιφασιστικά κέντρα στις πόλεις και στις χώρες σας.

Κανείς δεν ξεχνιέται, τίποτα δεν ξεχνιέται.

★ Spanish ★



Día 16 de noviembre de 2019, se cumplen 10 años del asesinato de Iván "kostolom" khutorskoi: Compañero, amigo y hermano.

Iván era un importante miembro del movimiento antifascista en el principio del milenio y uno de los líderes de RASH Moscú.

No solamente inspiró a personas en la lucha contra los neonazis que crearon un ambiente caótico y sin leyes en las calles de las ciudades rusas, sino también era un ejemplo para todxs nosotrxs gracias a sus cualidades: coraje moral, devoción hacia sus amigos, responsabilidad y bondad.

Es imposible subestimar su contribución a la escena antifascista en los países de Europa del Este.

Por eso lanzamos está campaña en memoria a Iván y todxs lxs antifascistas que murieron en manos de radicales de extrema derecha en el siglo XXI.

Pedimos que te unas a las acciones de solidaridad en tu ciudad del 10 de noviembre al 10 de diciembre: graffiteen, exhiban banderas durante partidos de fútbol, hagan campañas o eventos homenaje. Todas las ideas son bienvenidas.

Hay en internet una película sobre nuestro compañero Iván con subtítulos en diferente idiomas que se encuentra fácilmente. https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

Suban la imagen y el texto de la campaña con el hashtag #memory161 y arrobando/etiquetando a memory161@riseup.net.

Desde accion antifascista Moscú también recopilamos información sobre antifascistas alrededor del mundo que han sido asesinados por neonazis y por lo extrema derecha en los últimos 20 años. Si tienen información que aportar al respecto envíen fotos y textos a memory161@riseup.net.

Compartan este texto, circulen información sobre acciones de solidaridad y campañas con sus compañerxs y con lxs antifascistas de sus ciudades.

No nos olvidamos de nadie, no nos olvidamos de nada.

★ Portuguese ★



Dia 16 de novembro de 2019 o assassinato de Ivan “Kostolom” Khutorskoi completará 10 anos: um camarada, amigo e irmão mais velho.

Ele era um importante membro do movimento antifascista no começo do milênio e um dos líderes da RASH Moscow.

Ivan não somente inspirou pessoas na luta contra neonazistas que criaram um ambiente caótico e sem leis nas ruas das cidades russas, mas também era um exemplo para todos nós, graças às qualidades de sua personalidade: coragem moral, devoção aos amigos, responsabilidade e bondade.

É impossível subestimar sua contribuição para a cena antifascista nos países do leste europeu.

Por isso, lançamos uma campanha em memória de Ivan e outros antifascistas que morreram pelas mãos de radicais de extrema direita no século 21.

Pedimos para que você se junte às ações de solidariedade na sua cidade de 10 de novembro a 10 de dezembro: desenhem graffitis, coloque uma faixa durante uma partida de futebol, faça uma campanha ou um evento de homenagem. Todas as ideias são bem vindas! Um filme sobre o Ivan está disponível com legendas em diferentes línguas https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

Poste a foto e o texto para a campanha com a hashtag #memory161 e/ou mande para memory161@riseup.net.

Nós também coletamos informações sobre antifascistas ao redor do mundo que foram assassinados por neonazistas e pela extrema direita nos últimos 20 anos. Por favor, mandem as fotos e a explicação para memory161@riseup.net.

Espalhem esse texto, informações sobre ações de solidariedade e campanhas com os seus camaradas e com todos os antifascistas de suas cidades e países.

Não esquecemos nem perdoamos.

★ Italian ★



Il 16 novembre 2019 ricorre il decimo anniversario dell'assassinio di Ivan "Kostolom" Khutorskoi, compagno, amico e fratello maggiore.

E 'stato un membro significativo del movimento antifascista all'inizio dei millenni, uno dei leader di RASH-Mosca. Ivan non solo ha ispirato la lotta contro i neonazisti che hanno creato un ambiente senza legge per le strade delle città russe, ma è stato un esempio per noi, grazie alle sue qualità personali: coraggio morale, dedizione agli amici, responsabilità e gentilezza. E' impossibile sopravvalutare il suo contributo alla scena antifascista nei paesi dell'Europa orientale.

Lanciamo una campagna in memoria di Ivan e di altri antifascisti morti per mano dei radicali di destra nel XXI secolo.

Vi chiediamo di unirvi alle azioni di solidarietà nella vostra città dal 10 novembre al 10 dicembre: disegnare un graffito, mettere uno striscione durante una partita di calcio, fare una campagna o un evento commemorativo. Tutte le idee sono benvenute. Un film su Ivan è disponibile con i sottotitoli in diverse lingue https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

Pubblicate la foto e il testo della campagna con l'hashtag #memory161 o/e inviarlo a memory161@riseup.net.

Raccogliamo anche informazioni sugli antifascisti di tutto il mondo uccisi dai neonazisti e da altri estremisti di destra (far right extrimists) negli ultimi 20 anni. Si prega di inviare foto e testi e le domande ulteriori a memory161@riseup.net.

Distribuite questo testo, le informazioni su azioni e campagne di solidarietà tra i vostri compagni e sulle risorse antifasciste delle vostre città e paesi.

Nessuno è dimenticato, niente è dimenticato.

★ Swedish ★



Den 16e november 2019 är det 10 år sedan vår kamrat och vän Ivan ”Kostolom” Khutorskoi mördades.

Ivan var en betydande person i den antifascistiska rörelsen i början av 2000-talet samt en av de ledande inom R.A.S.H Moskva.

Ivan inspirerade inte bara andra i kampen mot de militanta nynazister som skapade ett massivt hot på gatorna i Ryssland, han var även ett lysande exempel för oss alla tack vare sitt civilkurage, sitt ansvarstagande samt att han alltid var en god vän och kamrat. Det är omöjligt att nog påpeka hur mycket han bidrog till den antifascistiska rörelsen i Östeuropa.

Vi har startat en kampanj till minne av Ivan och alla de andra antifascister som tagits ifrån oss som följd av högerextremistiskt våld under 2000-talet.

Vi ber er därför att visa solidaritet och bidra till kampanjen genom att genomföra någon typ av aktion i ert närområde från den 10e november till den 10e december.

Måla graffiti, dra upp en banderoll under en fotbollsmatch eller anordna en minnesstund. Alla idéer är välkomna!

En film om Ivan finns tillgänglig med textning på olika språk https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

Publicera foto och text för kampanjen med hashtaggen #memory161 och/eller skicka till memory161@riseup.net.

Vi samlar även in information om antifascister från hela världen som blivit mördade av nynazister och andra högerextremister de senaste 20 åren.

Skicka gärna foton och text samt frågor till memory161@riseup.net.

Dela gärna den här texten, information om solidaritetshandlingar och kampanjen med dina kamrater inom den antifascistiska scenen i ert land och era städer.

Ingen är glömd, ingenting är glömt.

No one is forgotten, Nothing is forgotten (Sounds better though)

★ French ★



Le 16 novembre 2019 marque le 10e anniversaire de l'assassinat d'Ivan "Kostolom" Khutorskoï - un camarade, ami et un frère.

Il fut un membre important du mouvement antifasciste pendant les années 2000 et l'un des dirigeants du RASH-Moscou. Ivan n'a pas seulement inspiré les gens pour la lutte contre les néo-nazis qui avaient instauré un environnement dangereux dans les rues des villes russes, il a également été un exemple pour nous, grâce à ses qualités personnelles : courage moral, dévouement aux amis, responsabilité et bonté. On ne saurait surestimer sa contribution à la scène antifasciste dans les pays d'Europe de l'Est.

Nous lançons une campagne à la mémoire d'Ivan et d'autres antifascistes qui sont mort.es aux mains des radicaux de droite au XXIe siècle.

Nous vous demandons de vous joindre aux actions de solidarité dans votre ville du 10 novembre au 10 décembre : dessinez un graffiti, placez une bannière pendant un match de football, faites une campagne ou un événement commémoratif. Toutes les idées sont les bienvenues. Un film sur Ivan est disponible avec les sous-titres en différentes langues https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

Affichez la photo et le texte de la campagne avec le hashtag #memory161 ou/et envoyez-le à memory161@riseup.net.

Nous recueillons également des informations sur les antifascistes du monde entier assassinés par des néonazis et d'autres extrémistes de droite au cours des 20 dernières années. Veuillez envoyer les photos et les textes ainsi que les questions de clarification à memory161@riseup.net.

Diffusez ce texte, des informations sur les actions et campagnes de solidarité parmi vos camarades et sur les ressources antifascistes de vos villes et pays.

Personne n'est oublié, rien n'est oublié.

★ Croatian ★



16. studenog 2019. obilježava se deseta obljetnica atentata na Ivana "Kostoloma" Khcherskoija- druga, prijatelja i starijeg brata.

Bio je jedan od vođa RASH- Moskva i važan pripadnik antifašističkog pokreta početkom milenija. Ivan ne samo da je nadahnuo ljude za borbu protiv neonacista koji su stvorili okruženje bezakonja na ulicama ruskih gradova, već nam je bio i primjer zahvaljujući svojim osobnim kvalitetama: moralnoj hrabrosti, predanosti prijateljima, odgovornosti i srdačnosti. Nemoguće je precijeniti njegov doprinos antifašističkoj sceni u zemljama Istočne Europe.

Pokrećemo kampanju u znak sjećanja na Ivana i ostale antifašiste koji su ubili radikalni desničari u 21. stoljeću.

Pozivamo vas da se pridružite akcijama solidarnosti u vašem gradu od 10. studenog do 10. prosinca: crtajte grafite, postavite transparent tijekom nogometne utakmice, napravite kampanju ili komemorativni događaj. Sve ideje su dobrodošle.

Film o Ivanu dostupan je s titlovima na različitim jezicima https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

Objavite fotografiju i tekst kampanje s hashtagom #memory161 i/ili pošaljite na memory161@riseup.net

Također, prikupljamo podatke o antifašistima iz cijelog svijeta, a koje su ubili neonacisti i drugi desničarski ekstremisti tijekom posljednjih 20 godina.

Distribuirajte ovaj tekst te informacije o akcijama solidarnosti i kampanji među svojim drugovima i putem drugih antifašističkih kanala u vašim gradovima i državama.

Nitko nije zaboravljen, ništa se ne zaboravlja.

★ Finnish ★



Marraskuun 16. päivä on Ivan "Kostolom" Khutorskoin salamurhan 10-vuotispäivä. Hän oli toveri, ystävä ja isoveli.

Hän oli vuosituhannen alun antifasistisen liikkeen tärkeä jäsen, yksi RASH-Moskovan johtajista. Ivan ei vain inspiroinut ihmisiä, jotka kamppailivat levottomuuksia Venäjän kaduilla aiheuttavia uusnatseja vastaan, vaan hän oli myös esikuva meille kaikille kiitos hänen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa: moraalisen rohkeuden, ystäville omistautumisen, vastuuntuntoisuuden ja kiltteyden. On mahdotonta yliarvioida hänen panostaan Itä-Euroopan maiden antifasistiselle liikkeelle.

Avaamme kampanjan Ivanin ja muiden 2000-luvulla oikeistoradikaalien käsissä kuolleiden antifasistien muistoksi.

Pyydämme sinua osoittamaan solidarisuutesi kaupungissasi marraskuun 10. päivästä joulukuun 10. päivään asti: piirrä graffiti, nosta esille banneri jalkapallo-ottelussa, järjestä kampanja tai muistohetki. Kaikki ideat ovat tervetulleita. Elokuva Ivanista löytyy monilla eri kielillä tekstitettynä https://youtu.be/P_pfgPf3PG0

Julkaise kuva ja teksti kampanjaan osallistumiseksi hashtagilla #memory161 ja/tai lähetä se memory161@riseup.net.

Keräämme myös tietoa tietoa kaikkialla maailmassa uusnatsien ja muiden oikeistoradikaalien murhaamista antifasisteista viimeisen 20 vuoden aikana. Lähetäthän kuvat ja tekstit sekä selventävät kysymykset kohteeseen memory161@riseup.net.

Jaa tämä teksti, tieto solidaarisuuden osoittamisen tavoista ja kampanjoista tovereillesi ja muille maasi ja kaupunkisi antifasistisille voimille.

Ketään ei unohdeta, mitään ei unohdeta.