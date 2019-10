[MS] AfD-Büro in Münster besucht

"Endlich wieder Zeit, Zeitum-, Zeitumstellung - endlich wieder Zeit, um Stellung zu beziehen" (Dendemann)

Am 27.10. fällt so einiges zusammen: Die Zeitumstellung, die Landtagswahl in Thüringen und der landesweite Aktionstag zum Einbruchsschutz der Bullen in NRW. Aus dem Anlass haben wir dem Büro der AfD in der Leostraße 16 in Münster heute einen Besuch abgestattet und es mit verklebten Türschlössern und Bügelschlössern im heruntergelassenen Rollgitter mal so richtig sicher gemacht.

Wenn Martin "Prügelmartin" Schiller und sein Anhang also den Erfolg des Faschisten Bernd Höcke in Thüringen wie immer im eigenen Büro feiern wollen, müssen sie sich etwas einfallen lassen. Dabei können sie gleich noch an ein paar neuen Grußworten auf der eigenen Tür erfreuen. So viel Zeit muss sein und war dann dank der Stunde extra auch noch drin.

Make Racists Afraid Again! Man sieht sich.