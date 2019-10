Der Gilgenmattenweg 28 ist wieder besetzt!

Am Freitag, den 25.10.2019 wurde um 20.30 Uhr der Gilgenmattenweg 28 abermals besetzt.

Die Veröffentlichung der Besetzung fand parallel zur Nachttanzdemo statt, welche sich gegen Polizeigesetzesverschärfungen und Überwachung richtet. Die Aktivist*innen der Squatting Days wollen damit zeigen, wie diese Themen miteinander verwoben sind: "Auch wir waren in den letzten Tagen von Repressionen betroffen. Wir wurden von Zivilpolizei und Staatsschutz bespitzelt und vom Sondereinsatzkommando, was eigentlich für Terrorismusbelkämpfung ausgebildet ist, geräumt. Diese Einschüchterungsversuche halten uns jedoch nicht davon ab, für mehr Gerechtigkeit einzustehen und auf Missstände aufmerksam zu machen. Deswegen sind wir wieder hier an diesem symolischen Ort" so eine Aktivist*in.

Die Räumung des Gilgenmanntenwegs 28 am 22.10.2019 war des Nachts gegen 3 Uhr unter Ausschluss jeglicher Öffentlichkeit geschehen; die Unterstützer*innen waren unter Androhung von Präventivhaft des Platzes verwiesen worden und auch die Presse war nicht vor Ort, während 13 Personen geräumt und drei davon festgenommen wurden. Mit dieser wiederholten Besetzung wollen die Aktivist*innen der Squatting Days dem Objekt nun noch einmal der Thematik Aufmerksamkeit verschaffen.

Da die Eigentürmerin des Gebäudes im Gilgenmattenweg keineswegs auf die Kritik der Besetzer*innen reagierte, sind die Motive der erneuten Besetzung immer noch aktuell. (PM vom 21. und 22.10. nachzulesen unter: https://diewg.noblogs.org/pressemitteilungen/)

Aus der Nachbarschaft hatten die Bestzer**innen am Montagabend Solidarität erfahren. Auch im Nachhinein nahmen diese mit der Anwohner**innenschaft Kontakt auf, indem sie mit Flyern über die Hintergründe zum Objekt und der Aktion informierten.