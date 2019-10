(B) Kein AfD-Parteitag im braunen Schloss Diedersdorf!

Fear and Loathing auf Schloss Diedersdorf

Thomas Worm, so heißt der tragische Held unseres kleinen Dramas, muss in eine mittelprächtige Panik verfallen sein, als er den Namen seines Hotels im Tagesspiegel als neue Location des Berliner AFD-Landesparteitags las. Die Folge war jedenfalls, dass der facebook-Account des Hotels Schloss Diedersdorf in den nächsten Tagen hektisch immer wieder postete, es fände dort kein Parteitag statt, und die Geschichte des Tagesspiegels sei eine Falschmeldung. Und die Berliner AfD? Die schwieg verräterisch und starrte auf die eigenen Schuhe. Dabei hätte sie solch eine „Falschmeldung“ durch die „Lügenpresse“ ja eigentlich recht einfach entzaubern können. Tat sie aber nicht. Auf die Kameraden von der AfD kann sich der Thomas eben verlassen. Und wie scheiße das mit der „Falschmeldung“ aussieht, sollte auf Schloss Diedersdorf im November doch ein braunblauer Partei-Aufmarsch stattfinden, kann mensch sich ja auch denken. Wer einmal lügt, dem glaubt man eben nicht. Apropos einmal: War da nicht schon einmal was mit AfD und Schloss Diedersdorf? Richtig! 2014 wählte der Landesverband der AfD Brandenburg ihren Spitzenkandidaten Gauland in diesem netten Hotel Schloss Diedersdorf. Komische Zufälle gibt’s manchmal.

Aber zurück zum hektischen Thomas: Wer ist der Besitzer dieses gar zu Unrecht vom Tagesspiegel an den Pranger gestellten Hotels? Thomas Worm ist sowas wie der Dieter Bohlen von Diedersdorf, naja zumindest wenn Dieter Bohlen gefühlt einmal pro Tag auf facebook posten würde, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Thomas Worm jedenfalls verbringt viel Zeit auf facebook. Dort ist er in Gruppen wie „Fridays For Hubraum“, folgt und liked den Geistigen Dünnpfiff von journalistenwatch oder „Ingolstadt gegen Überfremdung“. Wie jeder gute Rechtspopulist, hängt auch Thomas natürlich viel auf Ibiza ab und wenn Thomas gerade nicht irgendwelchen Hass auf facebook liked, springt der Millionär auch schon mal in der Reality-Soap „Plötzlich arm, plötzlich reich“ bei SAT.1 herum und präsentiert sich und all seinen Reichtum.

Braune Flecken auf weißem Janker

Bei dem ganzen Mediendingsbums und vor lauter facebook-likes kann man natürlich schon schnell mal den Überblick verlieren und vergessen, was nun alles im Internet zu finden ist und was nicht. Fakt ist, dass der Thomas jetzt erstmal mehrfach öffentlich erklärt hat, dass es im Hotel Schloss Diedersdorf keinen AFD-Landesparteitag geben wird. Was das für so einen SAT.1-Vorabend-Millionär und Geschäftsmann wie Thomas Worm bedeuten könnte, wenn er einfach mal dreist gelogen hätte nur um rechte Hetzer*innen zu schützen, ist die eine Sache. Was das aber für einen Schlamassel geben könnte, wenn da noch viel mehr Sachen zu Thomas und eventuellen Kontakten nach Rechts ans Licht kämen ist ja gar nicht auszudenken! Bleibt also nur zu hoffen, dass Thomas Worm den guten Ruf seines Hotels nicht durch so einen blöden AFD-Parteitag in den Sand setzen wird. Das könnte ihm nämlich blühen. Für die AfD hingegen gibt es nicht viel zu verlieren, für sie wäre es nur ein weiterer Raum, der im Zweifel eben wieder weg wäre. Der Tagesspiegel wiederholte jedenfalls trotz aller facebook-postings aus Diedersdorf in einem Artikel am 14. Oktober gleich nochmal seine Meldung, dass der Landesparteitag der Berliner AFD im Hotel Schloss Diedersdorf staffinden soll. Wir gehen davon aus, dass dies genau so geplant ist und wollen daher am Freitag, den 25. Oktober mit euch gemeinsam in das bezaubernde Diedersdorf fahren, um dort einen lautstarken, unüberhörbaren und wütenden Vorgeschmack zu liefern auf das, womit das Hotel Schloss Diedersdorf zu rechnen hat, sollte es seine Räume tatsächlich den rassistischen Hetzer*innen der AFD zur Verfügung stellen.

Krieg den Palästen

Der anstehende Landesparteitag, der ursprünglich bereits am 1. September im Gemeinschaftshaus Lichtenrade stattfinden sollte, hat für die AfD eine ganz besondere Relevanz.

Auf dem Programm stehen die Wahl eines neuen Landesschiedsgerichts, sowie die Neuwahl des Landesvorstands.

Können diese Wahlen nicht wie geplant durchgeführt werden, so legt das die parteipolitische Arbeit der Neofaschist*innen effektiv lahm. Nichts anderes ist unser Ziel!

Auch wenn es nicht gerade ansprechend für Antifaschist*innen wirkt in den kommenden Tagen ins Berliner Umland zu fahren und im kleinen Diedersdorf Druck gegen die AfD aufzubauen, so gilt es doch diese einmalige Gelegenheit zu nutzen.

Dass sich die AfD überhaupt so weit zurückzieht, ist ein riesiger Erfolg. Wir dürfen nun nicht locker lassen und müssen unter allen Umständen nachtreten.

Auf nach Diedersdorf!

Wut-Kundgebung gegen die Vermietung an die AFD

Freitag 25.10.2019 | 16:00 Uhr | vor dem Hotel Schloss Diedersdorf

Gemeinsame Anreise aus Berlin: 15:00 Uhr | Südkreuz | Gleis 1

AfD Landesparteitag im Nazischloss – stören, stressen, sabotieren!

(Samstag 09.11.2019 + Sonntag 10.11.2019) | Hotel Schloss Diedersdorf und Diedersdorf

Gemeinsame Anreise aus Berlin: tba

Kein Dorf, kein Schloss, kein Raum der AFD!

Sagt dem Schloss Diedersdorf eure Meinung!

facebook: https://de-de.facebook.com/SchlossDiedersdorf/

E-Mail: info@schlossdiedersdorf.de

Telefon: 03379-35350