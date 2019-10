Neue Besetzung in Freiburg

Das seit vier Jahren leerstehende Haus im Gilgenmattenweg 28 wurde in den Abendstunden des 21. Oktobers 2019 im Rahmen der Squatting Days als zweites Objekt besetzt. Am Nachmittag war die Besetzung der „POWA“ (Fehrenbachallee 52) mit Sondereinsatzkommando (SEK) geräumt worden.

Die Eigentümerin des Objekts hatte vor vier Jahren die letzten drei Familien gekündigt. Mit dem Vorhaben das Haus abzureißen, um an selber Stelle ein neues zu bauen, gab es jedoch rechtliche Schwierigkeiten. Diese zögerten die Pläne um einige Jahre hinaus. In dieser Zeit blieb das Gebäude unbewohnt. Nun, nach vier Jahren Leerstand, soll das Gebäude demnächst abgerissen werden.

„Auch wenn es jetzt die Absichten gibt, dass schließlich doch was passiert, können wir nicht davon ausgehen, dass bezahlbarer Wohnraum durch den Neubau geschaffen wird und dieser Umgang die Wohnraumsituation in Freiburg verbessert. Typisch ist es ja, nach einer Sanierung und hier ja sogar einem kompletten Naubau, die Wohungen für wesentlich teurer zu vermieten.

Wären die Squattingdays früher gewesen, wären wir schon vorher gekommen. Bei so vielen leerstehenden Objekten hier in Freiburg, kann man sich ja gar nicht entscheiden, welches man als erstes besetzen soll!“ so Luise, eine Aktivist*in.

Seit Wochen prägten Plakate das Freiburger Stadtbild und luden zu den Squattingdays (18.10.-29.10.) ein. Zu diesem Event sind bereits in den vergangenen Tagen Besetzer*innen und Aktivist*innen aus verschieden Regionen Deutschlands, aber auch dem europäischen Ausland, wie Frankreich, Schweiz, Österreich und auch Polen angereist, um sich zu vernetzen und in Aktion zu treten. „Verdrängung, Spekulation mit und Profitmaximierung durch Wohnraum und Gentrifizierung sind kein lokales, sondern ein strukturelles Problem. Staatliche oder städtische Lösungen der Wohnraumfrage sind oft unzureichend und gehen nicht an die Ursache des Problems. Deshalb müssen wir das nun selbst in die Hand nehmen und deshalb wird dieses Haus absofort selbstverwaltet und basisdemokratisch von uns bewohnt“ so der Aktivist Sascha.

In den kommenden Tagen wird es laut der „WG“ und dem Programm des Squattingdays also zu weiteren Aktionen, Besetzungen, Vorträgen, Workshops und Demonstrationen kommen, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen.