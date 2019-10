Internationalistischer Block auf der Großdemo für Rojava in Köln

Seit der vergangenen Woche versucht die türkische Armee zusammen mit ihren islamistischen Verbündeten die Gebiete der demokratischen Selbstverwaltung in Nordsyrien/Rojava zu besetzen. Seitdem hält das Bombardement der türkischen Armee ununterbrochen an. Dabei sind neben den Stellungen der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) vor allem Wohnhäuser und zivile Infrastruktur Ziele der Bombardierungen durch die türkische Luftwaffe und Artillerie.

In den vergangenen Tagen hat die türkische Armee und ihre islamistischen Verbündeten bereits zahlreiche Massaker an der Zivilbevölkerung begangen. Hunderttausende Menschen sind bereits zur Flucht gezwungen worden. Der türkische Staat versucht damit die Errungenschaften in Rojava im Blut zu ersticken. Er will die Frauen, welche sich ihre Freiheit gegen den Islamischen Staat erkämpft haben wieder versklaven und die Selbstverwaltung und das gleichberechtigte Zusammenleben der Völker vernichten.

Auch Deutschland ist hier Kriegspartei. So ist es die Bundesregierung die Jahrelang Waffen an die faschistische Türkei verkauft hat und im Zuge des Flüchtlings Deals das türkische Regime mit gigantischen Summen finanziell stützte. Der aktuell verhängte Stopp für zukünftige Exportgenehmigungen wird voraussichtlich nicht lange halten. Gleichzeitig unterstützt sie mit dem massiven Vorgehen gegen kurdische, türkische und revolutionäre Organisationen in Deutschland Erdogans Kriegskurs auch hier vor Ort.

Wie zur Zeit des Kobane- und Afrin-Widerstands müssen wir auch heute Seite an Seite mit der kurdischen Bewegung und allen revolutionären KämpferInnen gegen die Aggressionen der Türkei, Deutschlands und der islamistischer Banden zusammen stehen.

Kommt zur bundesweiten Großdemonstration am 19.10. um 11 Uhr zum Ebertplatz nach Köln und beteiligt euch am internationalistischen Block!

Deutsche Waffen raus aus Kurdistan!

Biji berxwedana Rojava!

Hoch die Internationale Solidarität!

Agif

Aveg-kon

Frauen*Kollektiv Köln

Internationale Jugend Rheinland

JXK - Studierende Frauen aus Kurdistan

Kommunistischer Aufbau

Studierenden Kollektiv Wuppertal

Solidaritätsnetzwerk Köln

Trotz Alledem!

Young Struggle

YXK - Verband der Studierenden aus Kurdistan

Zora