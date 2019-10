"Ein Prozent"-Gebäude in Dresden mit Farbbomben beworfen.

In den letzen Monaten wurde "Ein Prozent" in linken Medien vermehrt Beachtung geschenkt, z.B. in der Oktober-Ausgabe der konkret.

Aber nicht erst seit gestern wird die Propagandamaschine der Neuen Rechten wahrgenommen und nicht erst seit gestern wird in Dresden auch etwas gegen sie getan!

Wir bedanken uns an dieser Stelle für vergangene Aktionen von Gefärt*innen und verweisen auf ihre Ausführungen:

Aktion gegen "Ein Prozent" vom 06.12.2017:

https://de.indymedia.org/node/15987

Beitrag vom 27.08.2019; Pflastersteine gegen "Ein Prozent":

https://de.indymedia.org/node/36760

Dank auch ans Antifa-Recherche-Team Dresden. Bitte bleibt dran!

https://naziwatchdd.noblogs.org/post/2019/05/20/mit-hilfe-der-afd-neues-...

Solidarische Grüße gehen an alle Antifaschist*innen! Sometimes actions speak louder than words.