Martin Sellner stellt sich vor

Martin Sellner Update

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beschreibung:

Martin Sellner ist ein fanatischer und rechtsdemagogischer Hetzer, Redner sowie eine der führenden Persönlichkeiten der Identitären Bewegung.

Außerdem hat er gute Kontakte zur rechten Szene in Deutschland und den Attentäter von Neuseeland. Durch diverse faschistische Aktionen fiel Sellner

bereits negativ auf. Jüngst auch in der Vergangenheit. Zur Zeit laufen gegenüber Ihn strafrechtliche Ermittlungen.

Mehr dazu hier: https://wiki.sonnenstaatland.com/wiki/Martin_Sellner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name: Martin Michael Sellner

Geboren: 08.01.1989

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse:

Paulinengasse 18

1180 Wien

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social Media:

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCZ8uFo1RKSgEg-od3Yu10Pw

https://www.youtube.com/user/VlogIdentitaer

https://www.youtube.com/channel/UCavGTfnqA5IgDAqqxo2aFHg

Twitter: https://twitter.com/Martin_Sellner

Website: https://martin-sellner.at/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankdaten:

IBAN: HU85117753795858688200000000

BIC: OTPVHUHB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Familie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ehefrau

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name:

Brittany Sellner geb. Pettibone

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social Media:

Twitter: https://twitter.com/brittpettibone

Instagram: https://www.instagram.com/brittpettibone/

Facebook: https://www.facebook.com/brittany.a.pettibone

Website: http://brittpettibone.com/

* an dieser Stelle gehen wir nicht weiter auf Sie ein. Ein kleine Suche sollte da Genüge tun ;D

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vater

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name: Dr. Reinhard Sellner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beschreibung:

Dr. Sellner betreibt zusammen mit seiner Frau eine Praxis für "Klassische Homöopathie" in Baden bei Wien. Er hat nach eigenen Angaben "4 Söhne"* in die Welt gesetzt und

unterstützt diese finanziell, als auch ideologisch. Insbesondere seine beiden Kinder Martin und Thomas, beide fanatische IB-Mitglieder. Sein Sohn Martin Sellner

hat dies sogar mehrfach bejaht. Nach außen hin hat sich Dr. Sellner eine "gutbürgerliche Fassade" aufgebaut. Er gehört, wie so viele Österreicher der bürgerlichen Mitte,

zu den Mithelfern und Wegbereitern der faschistischen Kräfte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse:

Allandgasse 5

2500 Baden

Telefon: 02252/254742

Fax: DW 44

Website: http://www.homoeopathie-sellner.at/index.php

* auf die Lebensgefährtin gehen wir nicht näher ein. Ein kleine Suche sollte da Genüge tun ;D

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trivia

Bilderserie:

https://imgur.com/a/aEWsljP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brüder

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhalte zu :

1. Georg Sellner

2. Thomas Sellner

3. Jakob Sellner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beschreibung:

Georg Sellner ist der Jüngste im Gespann der Sellner Brüder. Er unterstützt nach Leibeskräften seine beiden Brüder Thomas und Martin bei Ihren IB Aktivismus.

Selbst ist er in der faschistischen Studentenverbindung "Tauriska Baden“ aktiv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name: Georg Sellner

Geboren: 02.02.1994

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facebook: https://www.facebook.com/georg.sellner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trivia

Bilderserie:

https://imgur.com/a/MJ2bEfP

Martin Sellner über seinen Bruder:

https://imgur.com/a/wwDZs3r

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beschreibung:

Thomas Sellner ist der 2. Jüngste im Gespann der Sellner Brüder. Zusammen mit seinen Bruder Martin ist er einer der führenden IB Persönlichkeiten. Während sich sein Bruder

für die "IB Österreich" einsetzt ist er für den Teil "Niederösterreich" aktiv. Nebenbei hilft er seinen Bruder Martin in regelmäßigen Abständen bei zahlreichen

IB Aufmärschen / Aktionen, wie zuletzt beim Aufmarsch am Kahlenberg bei Wien. Auch ist Thomas bei der faschistischen Studentenverbindung "Tauriska Baden“ aktiv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name: Thomas Sellner

Geboren: 1989

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social Media:

Twitter: https://twitter.com/thomassellner

Facebook: https://www.facebook.com/thomas.sellner.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trivia

Bilderserie:

https://imgur.com/a/cstYtRE

Gegenseitiger Support:

https://imgur.com/a/MHDmqvb

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beschreibung:

Jakob Sellner ist der Älteste im Gespann der Sellner Brüder. Wie auch Georg, unterstützt er nach Leibeskräften seine beiden Brüder Thomas und Martin bei Ihren IB Aktivismus.

Des Weiteren ist Jakob aktiver FPÖ-Anhänger, lebt noch bei seinen Eltern, hasst den Islam und posiert nicht allzu gerne in Social Media als "Muskelprotz". Auch er ist

in der faschistischen Studentenverbindung "Tauriska Baden“ aktiv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name: Jakob Sellner

Geburtstag: 11.04.1987

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facebook: https://www.facebook.com/jakob.sellner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trivia

Bilderserie:

https://imgur.com/a/LjCMhE2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Großmutter

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beschreibung:

Heidi Sumps ist die Großmutter von Martin Sellner und den seiner Brüder. Sie ist begeisterte Sympathisantin der IB, insbesondere von Ihren Enkel Martin.

Ansonsten ist Sumps als Künstlerin tätig und reist viel in der Welt rum. Auch Sie ist Mithelferin und Wegbereiterin der faschistischen Kräfte. Dabei besonders in Social Media präsent.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name: Heidi Sumps

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/heidi.sumpss

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCV7TmX8ZjmEeT4lzev-Pkw

Instagram: http://hotsta.org/heidisumps

Soundcloud: https://soundcloud.com/heidi-sumps

Website: http://www.heidisumps-art.at

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trivia

Großmutter mit ihren lieben Enkel Martin ;D

https://imgur.com/a/azGDu3Z

Großmutter mit Enkel Jakob

https://imgur.com/a/S9vdP1H

Großmutter und Familie Sellner

https://imgur.com/a/1aO76Gj

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gibt noch weitere Familienmitglieder. Es erscheint jedoch glaubwürdig, dass diese NICHT HINTER SELLNER stehen. Daher lassen wir Sie hier außer acht.