Nazischwein ganz nah! Am Tierpark Lichtenberg vor Kai Milde gewarnt

Seit 2006 ist Milde aktiv in unterschiedlichen neonazistischen Kontexten. Er nimmt regelmäßig bundesweit an Veranstaltungen der NPD (inzwischen "Die Heimat") und von extrem rechten Kameradschaften teil und wurde u.a. auf Demonstrationen für verurteilte Antisemiten wie Horst Mahler beobachtet. Besonders seit 2014 beteiligt er sich regelmäßig an der Mobilisierung zu rassistischen Protesten bspw. gegen Geflüchtetenunterkünfte in ganz Berlin, gegen ein geplante Moschee in Pankow oder gegen einen interkulturellen Nachbarschaftstreff in Hellersdorf. Am Rande solcher Demonstrationen und Veranstaltungen griff Milde mehrfach Anwohner*innen und Gegendemonstrant*innen gewalttätig an.

Zuletzt beteiligte sich Kai Milde an geschichtsrevisonistischen Neonazi-Aufmärschen in Dresden und Demmin. Im Dezember letzten Jahres wurde Milde auf einem Rechtsrockkonzert der Jungen Alternative (JA) in Hoppergarten gesehen. Im Januar diesen Jahres posierte er noch mit einem Transparent mit der Losung "Die Demokraten bringen uns den Volkstod" bei den "Bauernprotesten" in Berlin.

Kai Milde stellt eine Gefahr für die Belegschaft des Tierparks ebenso wie für seine Besucher*innen dar. Wir fordern die sofortige Entlassung!