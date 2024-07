[B] R94 Stressfest Invitation

We want to open our doors and take the street with you, regardless of whether you’ve known us for years or are hearing from us for the first time. Let’s meet, talk to each other, drink something together, dance, sing, conspire, and maybe even learn something.

Let’s tell each other about the fights that we’ve been fighting everyday for years: on the streets, at home, in the prisons, the schools, and in the other spaces and institutions.

These times of increasing crises and social control do not scare us away from strengthening relationships, from fighting, attacking, having fun together, despite everything and because of everything. Let’s go where we belong: in the offensive and together.

Join us for music, workshops, and discussions from 2pm on August 31st. More details will be available on rigaer94.squat.net/termine.

If you would like to have a distro or an info table at the streetfest, you are welcome to get in touch with us before Aug. 20 at r94streetfest@systemli.org.

*R94 Stressfest Einladung*

Was tun, wenn sich die Bedrohungslage der R94 wieder anspannt? Ein Straßenfest organisieren!

Wir möchten unsere Türen öffnen und uns mit euch die Straße nehmen, egal ob ihr uns seit Jahren kennt oder zum ersten mal von uns hört. Lasst uns dort treffen, miteinander reden, uns verabreden, ein Becher trinken, tanzen, singen und vielleicht auch etwas lernen.

Lass uns von den Kämpfen erzählen, die wir täglich und seit Jahren auf der Straße, zu Hause, in den Schulen, den Knästen und den anderen Räumen und Institutionen führen.

Die Zeiten zunehmender Krisen und sozialer Kontrolle lassen uns nicht davon abschrecken Verbindungen aufzubauen, zu kämpfen, anzugreifen und trotz alldem und gerade wegen alldem Spaß zu haben. Lass uns dahin gehen, wo wir hingehören: In die Offensive und zwar gemeinsam.

Wir freuen uns auf euch am 31. August ab 14 Uhr für Musik, Workshops und Diskussionen. Mehr Infos findet ihr bald hier: rigaer94.squat.net/termine.

Wenn ihr einen Infostand bei unserem Straßenfest machen möchtet, meldet euch gerne vor dem 20. August bei uns per Mail: r94streetfest@systemli.org.