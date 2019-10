dinos giatzoglou

,der angeklagt ist sich bei seiner verhaftung in einmer illegalen wohnung aufgehalten zu haben

observation und haftbefehl wurden vollstreckt aufgrund der vermutung des tatverdachts er habe mehrere briefbomben in griechenland und das europaische ausland versandt.dementsprechend lautet natuerlich die anklage in 2 prozessen und mehreren punkten auf bildung einer terroristischen vereinigung ,versuchter totschlag am damaligen premier minister,und besodes schwere koerperverletzung, als versuch an mitgliedern der europaischen elite

der genosse hat in einer erklaerung alle vorwuefe der staatsanwaltschaft zurueckgewiesen

ermittlungen deutscher und franzoesischer behoerden sollen angeblich ergeben haben ;das briefe auch versandt wurden an wolfgang schauble und franksis jeofrey,mitglied im imf der abteilung europa.explodiert in paris.

es soll desweiteren 8 in der grichischen post aufgeklaerte unkonventionelle brand und sprenvorrichtungen gegeben haben, deren adressaten waren;

....

1 Antigoni Loudiades (ehemalliger Goldman Sachs Bankangestellter und Gruender von Rothesay Lehbensversicherungen). Ansaessig in London UK.

2 Jose Santos (Direktor von Fitch Ratings) ansaessig in Barcelona, ​​Spain.

3 Marcin Petrykowski (Direktor vom Zentral und Osteuropaeischen zweig von " Standard & Poor’s rating agency") ansaessig in Warsaw, Poland.

4 Hugo McNeill (Irischer InvestizionsBankangestelter und Goldman Sachs mitglied) ansaessig in Dublin, Ireland.

5 Klaus Regling (President vom ESM-Europaeischess Stabilitaetsmanagement) ansaessig in Luxembourg.

6 Jeroen Dijsselbloem (ehemalliger Finanzminester der Niederlande und ehemalliger President der Europagroupe),Niederland.

7 Mauro Crisafulli (Moody’s erster Beauftragter fuer Auswertung) ansaessig in Milan, Italy.

8 Christine Claire Graeff (Direktorin fuer Kommunikation und Sprachangelegenheiten der EZB) ansaessig in Frankfurt, Deutschland.

....

die beiden gegen dino gefuehten verfahren,deren inhalt ein und der selbe tatverdacht ist ,werden von der griechischen justiz gezielt getrennt.um das strafmass zu erhoehen.der prozess wird am 8;11;15;21;und 31 oktober vortgesetzt.

keine geiseln in den haenden von staat und justiz

freunde und genossen