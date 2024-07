Freiheit für Maja! Farbe für die Bullen!

Der Raum für ungehorsamen und offensiven Protest wird stetig kleiner. Die Bullen sind eigentlich immer in großer Übermacht anwesend und kriminalisieren widerständiges Verhalten: Erst heute wurden in Bremen Sitzblockaden von Klimaaktivist*innen mit Wasserwerfern geräumt. Die unangemeldete Bremer Tag-X-Demo vom Mai letzten Jahr ist uns ebenso noch in Erinnerung. Sie endete mit Verletzten und fast 60 Festnahmen.

Wir wollen uns in Zukunft genauer anschauen, wann wir welche Konfrontation mit den Bullen forcieren und wann wir dieser aus dem Weg gehen. Dezentrale Aktionen können eine Taktik sein, jenseits des Bullenaufgebots Ziele anzugreifen und sich damit militant auf angemeldete Demos zu beziehen. Es gibt mit Sicherheit noch viele weitere Taktiken. Probieren wir sie aus!

follow the cops back home

and rock their houses