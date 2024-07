Rechter Terror in Wächtersbach - Kneipe des Täters markiert

In Wächtersbach (Main-Kinzig-Krei), nur wenige Minuten von Hanau entfernt, wurde Bilal vor fünf Jahren von einem Rassisten angeschossen. Er überlebte das Attentat schwer verletzt dank einer Not Op. In Erinnerung an den 22. Juli 2019 und allen Betroffenen rechten Terrors, wird am morgigen Sonntag eine Demo in Wächtersbach stattfinden. Vor einigen Tagen wurde die Kneipe, in der der Täter vor der Tat Stammgast war und mit seiner Tat prahlte, markiert.