Bullen morden, der Staat schiebt ab

Am 17. August wurde der junge afghanische Geflüchtete Aman A. in einer Flüchtlingsunterkunft in Stade von Bullen erschossen. Aman soll in einen Streit verwickelt gewesen sein, zu dem die Bullen von einem Mitbewohner gerufen wurden, da sie Angst um Amans und ihre eigene Sicherheit hatten. Aman war wegen geringfügiger Vergehen bereits bei den Bullen bekannt, es sollte klar gewesen sein, dass er nicht unbedingt so reagieren würde, wie die Bullen sich das wünschten. Deshalb wurden auch schon mal vorsichtshalber zwei Streifenwagen zu der Unterkunft geordert. Die Staatsbeamten sollen dann laut taz-Bericht durch das Fenster versucht haben mit Aman zu reden, was nicht funktionierte. Als sie das Haus betraten, soll er mit einer Kurzhantelstange auf sie zugegangen sein, worauf diese Pfefferspray gegen ihn einsetzten. Angeblich soll dieses Mittel nicht gewirkt haben. Daraufhin hat einer der Bullen auf ihn eingeschossen. Aus Notwehr, wie es später heißen wird. Aman wurde von den Schüssen getroffen, es wurde ein Krankenwagen gerufen, die Bullen ließen die Notärzt*in jedoch nicht direkt zu dem Jugendlichen. Der Jugendliche erlag später seinen Verletzungen.

Diese Absurdität müssen wir uns nochmal vor Augen führen:

Ein junger Mann, ob nun psychisch stabil oder labil, greife die Bullen mit einer Hantelstange an.

Da die Bullen anscheinend keine andere Möglichkeit sehen, den Streit zu schlichten, setzen sie Pfefferspray ein, was angeblich nicht wirkt. Die Bullen, die in der Überzahl sind, die doch für solche Situationen geschult sind, schießen einfach auf einen Menschen ein und verhindern daraufhin ärztliche Versorgung. Dieser Mensch erliegt wenig später seinen Verletzungen.

Das ist keine Notwehr. Das ist Mord. Das ist eine Hinrichtung.

Was jetzt zur Sprache kommt, sind die psychischen Probleme von Aman, wegen derer er auch schon in Behandlung war, weswegen er seine Ausbildung abbrechen musste. Es wird bewusst ein Bild gezeichnet von einem 19-jährigen Ausländer, der vollkommen verrückt im Kopf sei und der deutsche Polizisten angegriffen haben soll.

Eine interne Untersuchung, wieso der Bulle geschossen hat, wie oft er überhaupt geschossen hat, darüber darf dann in einigen Wochen oder Monaten gesprochen werden in der Öffentlichkeit, wenn ein wenig Gras über die Sache gewachsen ist. Bis dahin wird antimuslimische und rassistische Propaganda schon den Rest erledigt haben.

Wie bei den anderen zahlreichen Menschen mit Migrationshintergrund, die von den Bullen ermordet wurden, wird auch hier spekuliert, dass es eh bald niemanden mehr juckt.

Wir stellen hierzu einige Sachen klar:

Es gab einen verbalen Streit, vielleicht war dieser Streit ein wenig ernster, als es normal ist.

Aber dass Streitigkeiten in Flüchtlingsunterkünften keine Seltenheit sind, sollte allen klar sein. Verschiedene Menschen mit verschiedenen, teilweise traumatisierenden Fluchterfahrungen werden in Deutschland nicht selten auf kleinstem Raum zusammengepfercht. Mit einer Residenzpflicht werden sie daran gehindert, die Stadt zu verlassen und in den allermeisten Fällen besteht keine Arbeitserlaubnis. Dass junge Menschen dem überdrüssig werden und sich eine Wut entwickelt, ist doch bei diesen Zuständen kein Wunder. Dass sich diese Wut teils untereinander entlädt, ist nichts was wir gutheißen, aber es verwundert uns nicht.

Deutsche Polizisten – Mörder und Rassisten. Seit „Uniter“ sollte es kein Geheimnis mehr sein, dass es in staatlichen Institutionen wie der Polizei ein Problem mit rechten gibt.

Es überrascht uns nicht, das nicht nur Spezialeinheiten, sondern auch die Dorfbullen durchaus Deutschland ein wenig zu sehr lieben und dienen wollen. Dass Brechmitteleinsätze immer wieder zu Toten führen, dass Oury Jalloh in der Gefängniszelle gefesselt verbrannt wurde, dass immer wieder angebliche ausländische „Messermänner“ nicht anders als mit Blei zu stoppen seien, ist deutsche Realität. Der Rassismus in diesem Land und wie er durch die Staatsgewalt ausgeübt wird, erlaubt es, dass in den seltensten Fällen überhaupt irgendeine Art von Aufklärung geschweige denn Konsequenz für die Täter*innen dabei entsteht.

Morde bleiben ungestraft, Täter*innen weiter im Dienst.

Wir können und wir wollen zu diesen widerlichen Gewalttaten bis zu Hinrichtungen an Menschen durch die Bullen in diesem Land nicht mehr schweigen. Wir sehen diese Taten nicht als Einzelfälle. Sie sind Ausdruck des Kapitalismus, dessen Rechtfertigung unter Anderem auf Rassismus basiert.

Wir können nicht mehr schweigen, wenn Menschen auf ihrer Flucht an den Außengrenzen erschossen werden oder im Mittelmeer ertrinken und diejenigen, die es hierher schaffen, damit rechnen müssen, dass sie jeder Zeit von Bullen oder Nazis ermordet werden.

Wir sehen diese ganzen abscheulichen Zustände in diesem Land nicht als Einzelfälle sondern als Bestandteil dieses Systems.

Wir erklären uns solidarisch mit den Angehörigen und Freund*innen von Aman!

Wir fordern eine schnelle lückenlose Aufklärung dieses Verbrechens!