München, 27.09.2019 | Bannerdrop an der Hackerbrücke:

THERE IS NO WIESN ON A DEAD PLANET - D' Klimakrisn konnst ned wegsauffa!

Schädel vom Vortag, kaum geschlafen, du hälst den Kopf unter kaltes Wasser, wirst langsam wach und merkst: Gottverreck! Du steckst noch immer mitten in der Klimakrise - da hilft auch keine Aspirin.

O’zapft is? - A geh!



Nur ein Tag nach dem globalen Klimastreik am vergangenen Freitag, der allein in München 40.000 Menschen auf die Straße brachte, wurde in der bayrischen Hauptstadt das größte Volksfest der Welt eröffnet. Wir sagen stop zu sinnlosem Konsum zulasten des Klimas, der Umwelt und von Menschen weltweit!

Zum Oktoberfest strömen alljährlich etwa 6 Millionen Menschen. Hier werden kollektive Besäufnisse und Überkonsum gesellschaftlich legitimiert. Die Wiesn ist ein Ort, an dem der Konsumüberfluss einer auf Kapitalismus basierenden Gesellschaft auf besonders krasse Weise sichtbar wird. Es ist ein Konsumrausch der Superlativ

Oans, zwoa, Klimakrise - Ausgredt is!



"Olympia Looping", "Skyfall" oder "Wilde Maus"? - Richtig schwindelig wird's bei diesen Zahlen:

Beim Oktoberfest 2018 soffen 6,3 Millionen Besucher*innen 7,9 Millionen Maß Bier, fraßen 130 Ochsen, 27 Kälber, über 400.000 Brathendl und generierten damit einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro (inklusive der Übernachtungen).

Das Schwindelkarusell geht noch weiter: Es entstanden knapp 1.000 Tonnen Restmüll. 2,93 Millionen Kilowattstunden elektrische Energie wurden verbraucht, was 13 % des täglichen Strombedarfs der Stadt München entspricht. Dies beinhaltete aber noch nicht einmal den Energiebedarf für den Auf- und Abbau dieses Megaevents.

Der Gipfel der Perversion: Dieses Jahr wirbt das Oktoberfest mit klimafreundlichem, CO2-neutralem Wiesn-Bier - ein Hohn!

Schluss mit Schönsaufen! - Hier ist ENDE GELÄNDE!



In Zeiten der Klimakrise halten wir es für absurd, dass auf der hiesigen Seite der Welt in einer völlig maßlosen Konsumparty gesoffen wird, während auf der anderen Seite viele Millionen Menschen schon heute die Folgen des Klimawandels in Form von Hunger, Flucht und Krieg erleiden müssen.

Wir fordern die Konsumgesellschaft des globalen Nordens dazu auf, sich ihre privilegierte Situation bewusst zu machen und sich dauerhaft und unnachgiebig für einen klimagerechten Systemwandel einzusetzen - Hau di hera, samma mehra!

Wiesn nur für Bienen!