[S] Mehr Zeit, mehr Lohn, mehr Gesundheit - Aktion am Katharinenhospital

Seit geraumer Zeit organisieren sich Frauen im Pflegebereich gegen diese Zustände. Ihr Kampf richtet sich nicht nur für einen besseren Lohn, sondern auch für die Wertschätzung ihrer Tätigkeit.

Gestern morgens sind wir zum Schichtwechsel am Katharinenhospital gewesen. Am Geländer der Cafeteria haben wir drei Transparente aufgehängt, sowie an die beschäftigten Frauen des Krankenhaus Flyer verteilt. Mit diesen haben wir auf den Frauenkampf aufmerksam gemacht und zur Frauenkonferenz am 11. und 12. Oktober eingeladen.

Zu der Frauenkonferenz kommen internationale Referentinnen, die vom Frauenstreik in ihren Ländern berichten. In verschiedenen Workshops wollen wir über Frauenkampf diskutieren und uns Gedanken darüber machen, wie ein Frauenstreik am 8. März in Stuttgart aussehen könnte.

Das volle Programm findet ihr hier.

Kommt zur Frauenkonferenz! Frauen erkämpfen wir uns die Welt!