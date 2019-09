Appell zur Vorsicht

In letzter Zeit sind wir über einige Papiere gestolpert:

Why MAC Address Randomization is not Enough:

An Analysis of Wi-Fi Network Discovery Mechanisms

https://papers.mathyvanhoef.com/asiaccs2016.pdf

Defeating MAC Address Randomization Through Timing Attacks

https://hal.inria.fr/hal-01330476/document

A Study of MAC Address Randomization in Mobile Devices and When it Fails

https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/popets/2017/4/article-p...

Know Thy Quality: Assessment of Device Detection by WiFi Signals

http://sig-iss.work/percomworkshops2019/papers/p639-rutermann.pdf

Alle behandeln das Thema MAC Randomisierung (insb. von WIFI-Adaptern) unter dem Aspekt, ob nicht doch die eigentliche MAC Adresse "rauskitzelbar" ist oder es andere Wege gibt, die Wiedererkennbarkeit eures Geräts zu ermöglichen. Ohne auf Details eingehen zu wollen: Die Bilanz sieht für diejenigen, die Wert auf ihre Anonymität legen, nicht gut aus.

Das Thema ist vielschichtig und wir haben uns rangesetzt, um genauer hinzusehen. Die Recherche wird etwas dauern, bis dahin empfehlen wir:

Baut den WIFI Adapter aus eurem Tails-Laptop aus.

Verwendet (billige) USB-WIFI Sticks und *entsorgt sie nach Gebrauch*.

Verwendet nach wie vor die MAC Randomisierung, auch wenn sie ihr Versprechen (vielleicht) nicht halten kann, fügt sie eine weitere Ebene der Verschleierung ein.

Verwendet weiterhin Tor und Tails, um zumindest auf der Ebene eine Anonymität aufrecht zu erhalten.

capulcu, September 2019