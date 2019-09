(DD): Wohnhaus von Dresdner Neonazi angegriffen!

In der Nacht vom 23.9.2019 auf den 24.09.2019 haben wir Fassade und Tür des Wohnhauses von Ferenc Achtnichts verschönert und ihn bei seinen Nachbar*innen als das geoutet, was er ist: Ein gewaltbereiter Neonazi.

Ferenc, geboren im Jahr 1986, ist nicht nur in der örtlichen Fussballszene um Dynamo verankert, sondern auch fester Bestandteil der Neonazi Szene in Sachsen.

So war Ferenc Mitglied der mittlerweile verbotenen Fan Gruppe „Faust des Ostens“ und kann als führendes Mitglied der rechten Dynamo Fangruppe „Army of Dresden West“ angesehen werden. Unter anderem durch eine Teinahme am Gedenkmarsch der „Waffen-SS“ in Ungarn oder rassistischen Übergriffen in einem Länderspiel in Prag zeigt Ferenc seine Zugehörigkeit zu rechtsextremen Strukturen.

Die Medien haben diese Aktion, wieder einmal, als Angriff auf ein „normales“ Wohngebäude bezeichnet. (https://www.dnn.de/Dresden/Polizeiticker/Mehrfamilienhaus-an-der-Roquett...)

Wir finden uns nicht damit ab, dass diese Stadt, Sachsen und das ganze Land im rechten Sumpf versinken. Halten wir dagegen.

Nazis angreifen, immer und überall!

Mehr Infos:

→ https://naziwatchdd.noblogs.org/post/2019/02/20/budapest-wandern-auf-der...

→ https://naziwatchdd.noblogs.org/post/2017/09/04/dresdner-nazis-beim-laen...