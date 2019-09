Fotos: Menschenrechtsaktivist*innen in Indien - free them all!

In einer landesweiten Polizeirazzia, die von der Zivilgesellschaft und Oppositionsparteien heftig kritisiert wurde, waren in Indien am 28. August 2018 mehrere Wohnungen von Aktivist*innen durchsucht worden, darunter Priester, Schriftsteller und Anwälte. Fünf prominente Menschenrechtsaktivist*innen wurden unter einer Vielzahl von Anklagepunkten festgenommen, einschließlich terroristischer Straftaten - es handelt sich um Sudha Bharadwaj, Vernon Gonsalves, Arun Ferreira, Gautam Navlakha und Varavara Rao. Sudha Bharadwaj ist Gewerkschafterin und Anwältin. Sie ist seit den 1990er Jahren in der Gewerkschaftsbewegung Chhattisgarh Mukti Morcha Mazdoor Karyakarta Committee aktiv. Als Anwältin hat sie sich immer wieder um Fälle gekümmert, in denen es um grobe Menschenrechtsverstöße geht, die von staatlichen Sicherheitskräften verübt wurden. Mit den Bäuerinnen und Bauern vor Ort hatte sie entschlossen gegen Landgrabbing gekämpft.

Am 28. August 2019 protestierten in Raipur (Bundesstaat Chhattisgarh) rund 200 Unterstützer*innen. Unter dem Banner der „Campaign Against Repression on People´s Movements“ forderten sie die sofortige Freilassung von Sudha Bharadwaj und allen anderen Beschuldigten.

Mehr Infos:

Soli-Webseite zum Verfahren (Englisch)

Aktionsbericht der Kampagne „Campaign Against Repression on People´s Movements“ zum 28. August 2019 (Englisch)

Fotos: Stoppt die Kriminalisierung von Menschenrechts-Aktivist*innen in Indien!