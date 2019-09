Berlin: Militanter Neonazi an Marzahner Kita

Zudem wurde uns von verschiedenen Seiten berichtet, dass es in den vergangenen Monaten zur Entlassung von mehreren kritischen Mitarbeiter*innen und zu einem massiven Kita internen Demokratieabbau gekommen ist.

Die Vita von Marcel Herse ist eindeutig militant und neonazistisch geprägt. Wer noch bis in das Jahr 2018 mit einer Neonaziband wie „Tätervolk“ in Erscheinung getreten ist und der Nazibruderschaft “Vandalen – Ariogermanische Kampfgemeinschaft” als Vollmitglied angehört, stellt eine massive Bedrohung nicht nur für das Wohl der in der Kita betroffenen Kinder, sondern für alle Menschen die im Bezirk leben dar! Wir fordern die Geschäftsführung des Plattenverbundes hiermit dazu auf, Herrn Herse unverzüglich und fristlos zu entlassen!

Mit Erschrecken stellen wir zudem fest, dass Herr Herse offenbar am 28.2.2019 an der 1.Vollversammlung von BEAK (= Bezirkselternausschuss Kita Marzahn-Hellersdorf) im Rathaus Helle Mitte am Workshop „Austausch und Praxisberichte“ als eingeladener Referent teilnehmen konnte - Zitat: „Wir laden zu einem anregenden Austausch ein, u. a. mit Marcel Herse von der Kita „Bergzwerge“, der vom Projekt "Wenn Jungs und Mädchen kloppen wollen..." berichtet und praktische Anregungen geben kann.“ (Quelle: http://www.beakita-marzahn-hellersdorf.de/start/77-allgemein/276-einladung-zur-1-vollversammlung-2019)

Hier eine Auswahl der Aktivitäten von Marcel Herse in der Neonaziszene. Wer mehr Infos hat, kann diese gerne unter unseren Artikel posten.

Marcel Herse alias “Marci”

Der 1983 in Anklam (Mecklenburg-Vorpommern) geborene Herse war bisher nur unter dem Spitzname “Marci” als Sänger der seit mindestens 2009 aktiven Berliner Naziband “Tätervolk”, bekannt. Die Naziband tritt auch unter dem Namen “Marci & Kapelle”, “TV” und “Totalverlust” auf. Marcel Herse ist dabei das einzig konstante Mitglied. Für Auftritte von “Tätervolk” leiht er sich befreundete Musiker, etwa Sebastian Schmidt aus Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) oder Maik Wassilick. Letzterer spielt sonst bei der Brandenburger Naziband “Frontfeuer” den Bass.

Seine musikalische Laufbahn begann Herse als Liedermacher. Er lebte lange Zeit in Berlin, wohnt nun seit 2015 im Landkreis Märkisch-Oderland und ist weiterhin als Liedermacher “Marci” bundesweit unterwegs. Er ist zudem Vollmitglied der 1982 gegründeten Berliner Nazibruderschaft “Vandalen – Ariogermanische Kampfgemeinschaft”, die ein wichtiger Akteur im internationalen Rechtsrockgeschehen ist. Führungsperson und Aushängeschild der “Vandalen” ist Michael “Lunikoff” Regener.

Marcel Herse arbeitet als Zimmermann und Dachdecker, etwa für die Firma “Holz- und Bautenschutz Semrock” in Anklam (Mecklenburg-Vorpommern), die von dem Neonazi Jens “Semmel” Semrock betrieben wird. In “Marcis” Musik, sei es als Liedermacher oder als Sänger von “Tätervolk”, widmet er sich klassisch neonazistischen Themen, die sich gegen politische Gegner und Geflüchtete richten. Sein Lied “Rock gegen Überfremdung” kann als als Stichwortgeber für die gleichnamige Konzertreihe in Thüringen gelten, deren zweite Veranstaltung in Themar (Thüringen) im Juli 2017 knapp 6000 Neonazis anzog.

Eine unvollständiger Abriss des Konzertgeschehens von “Marci”, bzw. “Tätervolk”:

2. April 2011 Auftritt von “Marci & Kapelle” in Riesa (Sachsen), u.a. mit “Exzess” (Brandenburg), auf einem Konzert beim “Deutsche Stimme Verlag” der NPD

5. Mai 2012 Auftritt von “Tätervolk” auf dem Nazi-Open-Air “Eichsfeldtag” in Thüringen, u.a. mit “Sturmtrupp” (Bayern) und “Die Lunikoff Verschwörung” (Berlin)

19. April 2014 Auftritt von “Tätervolk” im elsässischen Oltingue (Frankreich), u.a. mit “Sniper” (Finnland) und “Blue Eyed Devils” (USA), organisiert von “Blood & Honour”. Die Gelder sollten der Unterstützung der im “Ballstädt-Prozess” angeklagten Thüringer Neonazis dienen.

17. Januar 2015 Auftritt von “Tätervolk” in Kirchheim (Thüringen), u.a. mit “Frontfeuer” (Beeskow) und “Killuminati”

13. August 2016 Auftritt von Liedermacher “Marci” in Eisenach (Thüringen), u.a. mit “Toitonicus” (Rathenow), “FreilichFrei” (Zwickau) und “Hermunduren” (Eisenach)

20. August 2016 Auftritt von “Tätervolk” beim “Rock gegen Überfremdung” im Kirchheim (Thüringen), u.a. mit “Uwocaust” (Potsdam) und “Die Lunikoff Verschwörung” (Berlin)

